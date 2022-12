Comune di Santa Caterina commozione in occasione della cerimonia di inaugurazione della Piazza Papa Giovanni XXIII

Comune di santa Caterina dello Ionio Entusiasmo e grande commozione in occasione della cerimonia di inaugurazione della Piazza Papa Giovanni XXIII

SANTA CATERINA DELLO IONIO, 06 DIC. - Si è svolta, lo scorso weekend, la cerimonia di inaugurazione della rinnovata Piazza Papa Giovanni XXIII, un luogo storico per Santa Caterina dello Ionio e posto di socialità e condivisione per intere generazioni.

Assieme a Sua Eccellenza mons. Claudio Maniago arcivescovo metropolita Catanzaro Squillace, che ha officiato l’evento solenne, presenti anche le istituzioni religiose locali e tantissimi sindaci, esponenti della politica provinciale, regionale e nazionale e le Forze dell’ordine.

Durante la cerimonia, che si è aperta con i saluti da parte del sindaco Ciccio Severino, è stata scoperta la statua della Madonna posta sulla torre faro al centro della piazza, alla cui materna protezione, con solenne atto di consacrazione, è stato affidato l’intero territorio comunale.

Nel suo discorso il primo cittadino ha voluto illustrare ai tantissimi caterisani e alle istituzioni presenti, il lavoro svolto che ha consentito di restituire alla comunità una piazza rinnovata.

Ha più volte ribadito concetti importanti come l’unità e la collaborazione che per un paesino come Santa Caterina dello Ionio sono indispensabili per la crescita e lo sviluppo.

In conclusione ha fatto riferimento all’atto deliberativo con il quale è stata istituita la festa dell’Immacolata Concezione e pertanto

Ogni anno, l’8 dicembre, il sindaco ed il parroco pro tempore, deporranno una corona di fiori in omaggio alla Madre di Dio.

L’atto di consacrazione alla Vergine ha poi concluso la cerimonia.

“È stata una festa del popolo – ha dichiarato Severino – e non finirò mai di ringraziare, oltre che la mia amministrazione, anche i miei cittadini per il supporto e la stima quotidiani

Grazie a tutti”.