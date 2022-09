Comune di Maida, il sindaco Salvatore Paone: avviato le iscrizioni per il trasporto gratuito alla struttura termale di “Caronte”

L’amministrazione comunale di Maida, guidata dal sindaco Salvatore Paone, ha avviato le iscrizioni per il trasporto gratuito alla struttura termale di “Caronte”

MAIDA – 1° OTTOBRE 2021. L’amministrazione comunale di Maida, guidata dal sindaco Salvatore Paone, ha avviato le iscrizioni per il trasporto gratuito alla struttura termale di “Caronte”.



Potranno iscriversi i cittadini residenti nel Comune di Maida con età superiore ai 65 anni ed entro domenica 3 ottobre, salvo proroghe. Il servizio di trasporto gratuito interessa il periodo che va dal 18 al 31 ottobre. I cittadini interessati potranno rivolgersi all’ufficio Politiche sociali del Comune durante gli orari di ufficio, rivolgendosi al responsabile dottor Walter Perri (nei locali del Municipio a Maida e della delegazione a Vena).



Il servizio, sospeso lo scorso anno per via della pandemia, riprende seguendo i protocolli anticovid. Soddisfazione da parte dell’amministrazione comunale. “Ecco un altro passo in avanti verso la ridefinizione di quella che era una normalità che davamo per scontata e che oggi ci sembra un traguardo – ha affermato il sindaco Salvatore Paone -.



Lo scorso anno il dilagare della pandemia ha costretto alla sospensione di un servizio utile e gratuito per una fascia di cittadini in gran parte pensionati. Quest’anno abbiamo fatto il possibile per riproporlo, certi di venire incontro alle esigenze delle tante persone che potranno così godere delle cure delle terme senza preoccuparsi di sostenere spese di viaggio e organizzarsi per il trasporto”.