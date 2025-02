Comune Zagarise: monitoraggio dell'inquinamento elettromagnetico, dati eccellenti

Zagarise si conferma un'eccellenza in termini di qualità ambientale. Nei giorni scorsi, su iniziativa dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Domenico Gallelli, sono stati effettuati controlli sull'inquinamento elettromagnetico nel territorio comunale. A condurre le rilevazioni è stato il dott. Enzo Londino, esperto in indagini geofisiche, con il supporto dello studio di fisica ambientale e geologia Geosud Wavecontrol.





Monitoraggio e risultati

Durante l'indagine, sono stati misurati i campi elettromagnetici e la radioattività presenti nel centro urbano. I dati raccolti nei vari punti esaminati hanno evidenziato valori oscillanti tra 0,50 volt/m e 1,11 volt/m, ben al di sotto della soglia di sicurezza fissata per legge a 15 volt/m. Un risultato che rassicura i cittadini e conferma l’impegno dell’amministrazione nel garantire la tutela della salute pubblica.





Un paese attento alla qualità dell’ambiente

“Abbiamo voluto adottare tutte le precauzioni necessarie per proteggere al meglio i nostri concittadini – ha dichiarato il sindaco Gallelli – attraverso un monitoraggio scrupoloso delle possibili forme di inquinamento. I risultati ci rendono orgogliosi: Zagarise continua a essere uno dei paesi con l’aria più pulita d’Europa”.

Un plauso va anche alla professionalità e alla disponibilità del dott. Enzo Londino e dello studio Geosud Wavecontrol, che hanno svolto l’analisi in modo accurato e gratuito, dimostrando un forte senso civico e un impegno per la salvaguardia ambientale.





Sicurezza e benessere al primo posto

L’iniziativa rientra in un più ampio progetto di attenzione e prevenzione ambientale voluto dall’amministrazione comunale. Il controllo dell’inquinamento elettromagnetico rappresenta un passo fondamentale per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti i cittadini.

Grazie a queste indagini, Zagarise si conferma un modello di riferimento per la tutela del territorio e della salute pubblica, consolidando il proprio ruolo di comunità attenta alla sostenibilità e alla qualità della vita.