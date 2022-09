Comuni Virtuosi. “Aiuta te stesso...Aiuta tutti noi”: l'Amministrazione Comunale di Marcellinara

“Aiuta te stesso...Aiuta tutti noi”: l'Amministrazione Comunale di Marcellinara lancia iniziativa di sensibilizzazione sul green pass

MARCELLINARA, 07 AGO - “Aiuta te stesso...Aiuta tutti noi”: con questo slogan l'Amministrazione Comunale di Marcellinara ha lanciato la campagna di sensibilizzazione sul green pass sul territorio del centro dell'Istmo. Primi destinatari sono i bar, con la proposta di incontri informativi della durata di un aperitivo, considerata l'entrata in vigore delle disposizioni sul green pass che vedono i bar quali esercizi pubblici in prima linea per il controllo dei clienti al chiuso in possesso della certificazione verde o nel caso di eventi di intrattenimento organizzati all'aperto.

“Naturalmente l'aperitivo lo offriamo noi – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo – ma lo facciamo nella convinzione che bisogna andare, soprattutto, laddove ci sono i giovani per parlare e capire le remore, semmai esistano, alla vaccinazione. Perchè – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo – rimangono tante le persone non vaccinate e questo sarà un problema, nelle prossime settimane, nella possibile ripresa di diffusioni delle varianti del virus”.

“E' dovere istituzionale – ha evidenziato il Primo Cittadino – promuovere e tutelare la salute di tutti. Marcellinara è covid-free, ma non è mai abbastanza agire nella diffusione di informazioni utili: la vaccinazione rimane l'unica arma contro il coronavirus. L'ordinanza emessa per l'accesso anche alle strutture comunali con green pass o in alternativa con esito di tampone non oltre le 48 ore precedenti l'ingresso nella struttura comunale, così come per gli eventi estivi, vuole essere un monito soprattutto per chi va dissertando argomentazioni prive di fondamento scientifico su vaccini e virus. In più, non si può certo correre il rischio che, nel momento in cui le persone stanno riprendendo la socialità nei luoghi di incontro, possano ripartire contagi e focolai”.