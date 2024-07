Comuni Virtuosi. Simeri Crichi: La Visione del Sindaco Zicchinella per un Futuro Ludico e Educativo

Un'innovativa area giochi a mare inaugura l'impegno dell'amministrazione per un comune più amico dei bambini

SIMERI CRICHI - Si appresta a scrivere una nuova pagina di inclusione e innovazione, con un focus speciale sull'infanzia. Il sindaco Davide Zicchinella, insieme all'amministrazione comunale, annuncia l'imminente inaugurazione di un'area giochi rivoluzionaria situata a mare, nella località di Chiusa a Simeri Mare. Questa iniziativa si pone l'obiettivo di ampliare e arricchire l'offerta ludica esistente per i più piccoli.

Il cuore di questo progetto è la creazione di un parco dove il gioco incontra l'apprendimento. Attraverso l'uso di superfici antitrauma, sono stati riproposti giochi antichi che stimolano sia le abilità motorie sia lo sviluppo intellettivo dei bambini, quali la campana, il labirinto e i percorsi alfa-numerici, pensati appositamente per la prima infanzia.

Il sindaco Zicchinella, sfruttando la sua esperienza come pediatra, ha voluto fortemente che il parco fosse non solo un luogo di divertimento ma anche un'opportunità di apprendimento per i movimenti più fini e i rudimenti del calcolo e della lettura. Il progetto prevede un coinvolgimento diretto degli adulti, che sono incoraggiati a mettere da parte smartphone e tablet per dedicarsi completamente all'esperienza con i bambini.

La realizzazione di questo spazio gioco è stata affidata alla Pan Neto International, un'azienda calabrese leader nel settore dei parchi giochi, che si distingue per l'uso di superfici antitrauma di produzione propria e certificate. La visione dell'amministrazione comunale va oltre la sola realizzazione del parco: include l'apertura di un chiosco adiacente, il miglioramento dell'illuminazione, l'introduzione di un sistema di videosorveglianza e l'accessibilità a servizi igienici pubblici, dimostrando una cura attenta per ogni dettaglio.

L'inaugurazione di questo parco rappresenta solo l'inizio di un percorso di rinnovamento che proseguirà con ulteriori interventi. Tra questi, spicca il progetto per un nuovo parco a Crichi Centro, in Piazza Foibe, che prevede un'area fitness per gli adulti e nuove attrazioni per i bambini. È inoltre previsto il restauro del Parco a Homomorto, che si concentrerà sugli sport all'aperto e sui giochi d'acqua per i mesi estivi.

Queste iniziative posizionano Simeri Crichi come un comune all'avanguardia nell'attenzione verso i bisogni di bambini e adolescenti. La storia che si sta scrivendo in questo angolo di Calabria è davvero unica, #TuttaunaltraStoria, dove al centro della vita comunitaria si trovano il benessere e la crescita dei più giovani, in un tessuto sociale che valorizza congiuntamente gioco, apprendimento e senso di comunità.