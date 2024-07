La scrittrice Cristina Dell’Acqua al «Sabato del Villaggio» Si parlerà della cultura classica come balsamo per l’anima

Dopo il fisico da milioni di followers Vincenzo Schettini, il giornalista di Rai 2 Giancarlo Governi e il Premio Strega Emanuele Trevi ritorna a Lamezia Terme, sabato 4 maggio alle ore 18.00, nell’abituale cornice del Palazzo del Seminario Vescovile, la rassegna culturale «Il Sabato del Villaggio». Ospite questa volta la nota scrittrice Cristina Dell’Acqua, che discuterà con il direttore artistico Raffaele Gaetano di come la letteratura classica possa ancora rappresentare un balsamo per l’anima.

«Tutti sappiamo – ha dichiarato Gaetano – che il segreto di una vita autentica dipende dall’attenzione che dedichiamo alla nostra anima, e nessuno è in grado di farlo meglio di noi. Ma come riuscirci? Chi si preoccupa più di insegnarcelo? Questo imperdibile appuntamento del Sabato del Villaggio arriva in nostro aiuto perché scrittori greci e latini diventano maestri di benessere interiore. Con Eschilo apprendiamo il coraggio di avere paura, con Sofocle la formula della giovinezza, mentre Euripide ci aiuta ad allenare la nostra volontà e Seneca ci insegna come diventare migliori amici di noi stessi: pillole di resilienza che entrano nella nostra vita di ogni giorno. Tutto ciò nasce dalla passione di Cristina Dell’Acqua, che ha imparato con il tempo a frequentare i classici, sperimentandoli nella propria vita».

Tra le più colte e raffinate scrittrici italiane, Cristina Dell’Acqua insegna al prestigioso Collegio San Carlo di Milano. Da sempre appassionata di sperimentazione didattica, si è specializzata in Arts Integration negli USA (Annapolis, Maryland). Ha pubblicato con Mondadori Una spa per l’anima (2019), Il nodo magico (2021), La formula di Socrate (2023), e con Solferino Il desiderio di volare (2022). Ha curato la rubrica settimanale «Dizionario del Tempo Presente» e «Mitici» per i social di La7, la serie «I nostri miti» e «I miti delle stelle» sul digitale del «Corriere della Sera». Pubblica articoli culturali per il «Corriere della Sera».

Il «Sabato del Villaggio» è promosso esclusivamente da partners privati che hanno inteso legare il proprio nome a una rassegna di alta cultura: Officine 109, Arpaia, Riva, Beat Group, Stirparo, Bar Roma, Paradiso Group, Casa Mastroianni, T Hotel, St. Patrik’s, Casimò, Mercadò, L’Ottica, Salumi del Castello. Rappresenta un esempio di come l’imprenditoria può generare positività in un territorio difficile come quello calabrese.