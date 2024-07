Pallanuoto in Sardegna: ad Alghero Sandro Campagna presenta la Sardinia Cup

CAGLIARI, 29 APRILE 2024 - Nel bel mezzo della stagione estiva, quando la Riviera del Corallo pullula di turisti dalle provenienze più disparate, un quadrangolare internazionale di Pallanuoto sembra proprio calzare a pennello. Saranno accontentati i tifosi italiani ma anche i supporters spagnoli, croati e greci che probabilmente si stanno godendo una meritata vacanza da quelle parti.

Fa piacere che la Sardegna sia stata calendarizzata per il quarto anno consecutivo come rampa di lancio in vista di eventi importanti. E questa volta si parla di un preolimpico che richiama quattro Nazionali dal palmares eccezionale.

La comunità algherese si sente lusingata di questo importante coinvolgimento, merito anche del Comitato FIN Sardegna presieduto da Danilo Russu che ormai tra nuoto in acque libere e pallanuoto mostra sempre un apparato efficiente capace di individuare località attrattive, dagli scenari naturali inimitabili e dotate di strutture ricettive idonee.

Le quattro blasonate Selezioni europee si sfideranno nella mastodontica piscina all’aperto in località Maria Pia, davanti ad una tribuna capace di contenere circa 500 persone.

Ulteriori dettagli verranno divulgati nel corso della conferenza stampa di martedì 30 aprile 2024, ad Alghero, presso la Sala Lo Quarter in Largo San Francesco, con inizio alle ore 11:00. Saranno presenti il sindaco di Alghero Mario Conoci, l’assessora comunale allo Sport Maria Grazia Salaris. In scaletta anche gli interventi del delegato provinciale CONI Sardegna Giuseppe Manca, del commissario tecnico della Nazionale italiana Alessandro Campagna, del consigliere del Comitato Regionale FIN Sardegna Lorenzo Zicconi e del presidente FIN Sardegna Danilo Russu.

WATERPOLO SARDINIA CUP 2024

QUADRANGOLARE INTERNAZIONALE DI PALLANUOTO 4/6 LUGLIO 2024

CONFERENZA STAMPA

MARTEDÌ 30 APRILE 2024 h. 11,00

Fondazione Alghero – Sala Lo Quarter – Largo San Francesco, 15 - ALGHERO