Comuni Virtuosi. Sindaco di Maida Paone in località Balzano su “risultati raggiunti e progetti in itinere”

Maida Incontro informativo con i residenti di località Balzano su risultati raggiunti e progetti in itinere alla presenza del sindaco Paone

MAIDA, 23 OTT. Incontro informativo in località Balzano finalizzato ad illustrare ai residenti gli importanti risultati raggiunti e i progetti in itinere che a breve eleveranno notevolmente gli standard di viabilità nell’intera località. L’iniziativa è stata fortemente voluta dall’Amministrazione comunale e si è svolta giovedì sera alla presenza del sindaco di Maida, Salvatore Paone, i tecnici progettisti e diversi cittadini.

Dopo l’introduzione del sindaco che ha ricordato le opere già realizzate (pubblica illuminazione a led, pulizia dell'alveo del fiume Cottola e relativa messa in sicurezza) e quelle in fase di conclusione (il depuratore comunale e la rete fognaria di Balzano, grazie ad un finanziamento di 290.000 euro), ha presentato i progettisti che hanno curato l'opera di messa in sicurezza di quella che sarà la nuova strada e il cui importo complessivo finanziato è pari ad un milione di euro, contributo ottenuto interamente dal Ministero dell’interno di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

Il progetto esecutivo approvato con delibera di giunta lo scorso 7 ottobre prevede la messa in sicurezza del territorio dal dissesto idrogeologico tramite interventi di mitigazione del rischio frana in loc. Balzano e della strada comunale che l’attraversa.

L’incontro è stato utile anche per ascoltare i suggerimenti dei cittadini presenti e ricordare l'imminente avvio delle procedure di gara per il rifacimento di un’altra importante arteria viaria per quell'aria, in questo caso finanziata con fondi della cassa depositi e prestiti.

“L’ambizioso obiettivo di potenziare e dotare località Balzano di una rete viaria degna di questo nome è stato perseguito dall'amministrazione comunale con caparbietà creando oggi le condizioni per la realizzazione dell'opera – ha spiegato il sindaco Paone -. In questo modo diamo una risposta concreta ad un’esigenza sentita da anni dai cittadini residenti e da numerose attività economiche.



L’impegno era di non considerare cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda della porzione territoriale di residenza. Con una programmazione iniziata già due anni fa siamo riusciti ad intercettare le somme necessarie, definire il progetto esecutivo e a breve avviare le procedure per individuare l’impresa che realizzerà l’opera. Non vediamo l'ora di lavorare affinché nei prossimi mesi venga realizzata e potenziata l'intera viabilità di Balzano, che segue tutta una serie di altre importanti opere viarie già realizzate in questi anni sull'intero territorio comunale”.