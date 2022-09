Comuni Virtuosi. Sindaco Francesco Mauro. A Sellia Marina la #Tari costerà di meno!

SELLIA MARINA 31 LUG - È stata approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale, una significativa riduzione della tassa sui rifiuti, sia per le utenze domestiche si per quelle non domestiche.

Infatti, sono previste riduzioni:

tra l'11% e il 23% per le #abitazioni (a secondo il numero di componenti)

tra il 5% e il 23% per le #attività commerciali (a secondo la tipologia)

Un segnale positivo per i Cittadini che, in questi anni, con intelligenza e senso di responsabilità, stanno facendo con successo la raccolta differenziata.

Così come importante è stato costituire l'ATO rifiuti della Provincia di Catanzaro che ha permesso a Noi Sindaci di pianificare ed efficientare con oculatezza il sistema dei rifiuti, con importanti risparmi di risorse finanziarie.

Altresì, oltre che la riduzione della tariffa, per le attività economiche colpite dall'emergenza Covid 19, nel 2021 è prevista anche una #ulteriore_riduzione grazie al contributo di € 116.141 concesso dal Governo.

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro