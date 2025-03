"Comunità Nuova": uno sguardo sul Giubileo della Speranza

Il nuovo numero di Comunità Nuova, il periodico dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, è stato presentato dall'Arcivescovo Claudio Maniago nel corso dell'incontro mensile di aggiornamento di presbiteri e diaconi ed è da oggi in distribuzione nelle parrocchie e nel territorio. La pubblicazione offre un ampio spazio ai principali eventi ecclesiali che stanno segnando la vita della comunità diocesana, mettendo al centro il valore del camminare insieme nella fede.

Un numero speciale per un tempo di grazia

Tra i temi centrali di questa numero, spicca l’editoriale di Vincenzo Corrado dedicato alla Speranza come chiave di lettura della realtà. Citando il messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, si sottolinea come essa non sia un semplice sentimento, ma una virtù che orienta la storia e impegna ciascun credente a farsi testimone del Vangelo.

Attraverso le sue pagine, la rivista racconta alcuni dei momenti più significativi vissuti dalla comunità diocesana, soffermandosi in particolare sulla visita del Cardinale Domenico Battaglia, sul Cammino del Corace e sul Patto Educativo Globale, tre esperienze che, in modi diversi, esprimono la ricchezza della vita ecclesiale e il desiderio di costruire insieme un futuro di fraternità e condivisione.

Il Patto Educativo Globale: un impegno per il futuro

Ampio spazio è dedicato al Patto Educativo Globale, l’iniziativa voluta da Papa Francesco per promuovere un’educazione che metta al centro la persona e favorisca un’alleanza tra famiglia, scuola e comunità. Nell’ambito di un corso di aggiornamento per docenti, il professor Domenico Simeone ha sottolineato come l’educazione non sia solo trasmissione di conoscenze, ma un cammino di crescita integrale che coinvolge tutte le dimensioni della vita. L'Arcivescovo Maniago ha ribadito l’importanza di costruire reti di collaborazione tra educatori, genitori e studenti, affinché il sapere sia davvero uno strumento di umanizzazione e di speranza per le nuove generazioni.

Il numero approfondisce anche il Cammino Sinodale, che è entrato nella sua fase profetica.

La Chiesa diocesana, attraverso incontri e momenti di discernimento comunitario, sta cercando di rispondere alle sfide pastorali del nostro tempo, valorizzando la corresponsabilità laicale e promuovendo una rinnovata missione evangelizzatrice.

I grandi eventi giubilari: segni di unità e rinnovamento

Ampio spazio è dedicato ai principali eventi del Giubileo 2025 che hanno coinvolto la comunità di Catanzaro-Squillace. Tra questi, il Giubileo dei Diaconi a Roma, che ha visto la partecipazione di oltre 7.000 diaconi da tutto il mondo, testimoniando la bellezza di un ministero sempre più centrale nella vita della Chiesa. Il racconto dell’evento riporta le parole di Papa Francesco, che ha esortato i diaconi a essere uomini di gratuità e servizio, riflesso della misericordia di Dio.

Un altro momento toccante è stato il Giubileo Diocesano degli Ammalati, celebrato nella Concattedrale di Squillace. Una giornata di preghiera e consolazione per coloro che soffrono, con l’unzione degli infermi impartita dall’Arcivescovo Claudio Maniago. “I malati non sono una parte secondaria della comunità, ma testimoni viventi della speranza cristiana”, ha sottolineato il presule.

Di particolare rilievo è stato anche il Giubileo Diocesano dei Detenuti, un segno concreto della vicinanza della Chiesa a chi vive la prova della reclusione. La celebrazione, presieduta dall’Arcivescovo Maniago, ha ricordato che la speranza e il perdono sono possibili per tutti, anche nelle situazioni più difficili.

Questo nuovo numero di Comunità Nuova offre dunque uno sguardo ricco e articolato sulla vita della Chiesa diocesana, evidenziando come il Giubileo sia un’occasione per rinnovare la fede, riscoprire la bellezza del cammino comunitario e impegnarsi nella costruzione di un mondo più fraterno e solidale.