Con Karima e Walter Ricci la più bella musica italiana e internazionale

Una serata che è un omaggio alla grande musica italiana e internazionale reinterpretata da due grandi voci, quelle di Karima e di Walter Ricci (quest’ultimo anche al piano) che daranno vita ad un progetto musicale unico, accompagnati da due straordinari musicisti: Amedeo Ariano alla batteria e Dario Rosciglione al contrabbasso. Un quartetto unico, super ospite del 24 agosto della rassegna “Dinner Show” organizzata dal Canneto Beach di Leporano, che ospita gli eventi, con il supporto di Programma Sviluppo, partner del ricco cartellone in corso di svolgimento in provincia di Taranto.

La chiave dello spettacolo è la loro grande passione e la forte complicità. «Avete presente quando vi trovate davanti a qualcosa di estremamente bello e rimanete senza fiato? Questo è l'effetto che mi fa sentire e vedere Walter cantare» racconta Karima. «Sono letteralmente rapita, perché il suo fraseggio, i suoi respiri, le variazioni che apporta a una melodia li sento affini al mio modo di vivere e percepire il canto e il suono. È come specchiarsi». Anche Walter Ricci ha qualcosa da dire. «Karima, oltre a essere un'artista di livello internazionale, ha il dono di interpretare la canzone italiana come nessun altro. Sono orgoglioso di aver avuto l'opportunità di duettare con lei per queste meravigliose perle della nostra storia musicale con la consapevolezza e la responsabilità di farmi portavoce di queste canzoni senza tempo». Ad accompagnarli, sul palco, ci saranno due talentuosi musicisti. Entrambi hanno all’attivo prestigiose collaborazioni. Ariano, solo per citarne alcune, con Lucio Dalla, Renzo Arbore e Sergio Cammariere; Rosciglione con Renato Zero, Adriano Celentano, Luis Bacalov e molti altri. Lo spettacolo prevede la formula della cena concerto e la cena potrà essere sia di cucina italiana che giapponese. Start ore 21, info: 099.5332037.

Poi il 26 agosto arriva un’altra ospite imperdibile per tutti gli amanti della musica dance. Un suono distintivo e una carriera tutta in ascesa. Cantante, dj e produttrice: questa la combinazione vincente della dj Ashibah, artista emergente che, con la sua musicalità unica, sta rompendo lo stampo standard della musica house. A dare carattere a questa artista è anche il suo ricco patrimonio culturale: proviene dalla Danimarca, ma le sue radici sono al Cairo, dove ha vissuto fino a 19 anni prima di trasferirsi di recente in Brasile, che per lei è diventata come una seconda casa. I suoi successi da solista come “Devotion” su Dftd sono saliti in vetta alle classifiche, raggiungendo la quarta posizione su Beatport e il supporto di Monki, Sam Divine, David Penn, Gorgon City e altri. Il suo brano “On the Line”, con Saffron Stone, ha ottenuto il supporto di Danny Howard e Charlie Hedges su BBC Radio 1 e Kiss FM. Ha già registrato pubblicazioni con D4dnce, Realm Records, Nothing Else Matters, Armada e ha collaborato con Beatport Sounds e Loopcloud per portare ai produttori il suo sample pack di debutto "4.E.V.E.R". Il suo prossimo progetto è un ep di 3 tracce su This Never Happened di Lane 8. Dopo aver conquistato il Sud America nel corso di importanti festival e numerose date in Europa, grande attesa per la tappa in Puglia del suo raffinato live set. Start 23.30, info: 099.5332037.