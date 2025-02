Con “Le clementi” debuttano al Teatro Serra le donne della Bibbia

“Le clementi”, al Teatro Serra di Napoli debutta la trilogia sulle donne nella Bibbia. Scritto da Maria Porzio a cura del gruppo teatrale Hirondelle. Dal 7 al 9 marzo a Fuorigrotta, in Via Diocleziano 316. Info: [email protected], 347.8051793.

Debutta al Teatro Serra di Napoli “Le clementi”, trilogia di testi brevi di Maria Porzio a cura di Hirondelle sulle donne nella Bibbia il primo dei quali, “L’immacolata” è “Migliore Spettacolo” alla Golden Crown di MaxArt&Co e “Migliore Testo” e “Migliore Spettacolo” al Festival “InCorti da Artemia” dell’omonimo centro romano, gemellato con lo spazio flegreo. Dal 7 al 9 marzo in Via Diocleziano 316 (venerdì ore 21:00, sabato ore 19:00, domenica ore 18:00). Info: [email protected], 347.8051793.

“Portiamo in scena, nelle sue varie sfaccettature, l’epica tragica delle donne nelle Sacre Scritture, il loro rapporto con la Religione, la Chiesa e l’idea di morale che ci è stata trasmessa” dice l’autrice, che ha studiato Drammaturgia e Sceneggiatura all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma. Pure, caste, immonde, peccaminose, sante, le donne nella Bibbia sono da sempre un corpo nudo su cui le dita degli uomini hanno scarabocchiato eterne definizioni. Una ‘condanna’ aggettivale che le rinchiude in gabbie concettuali che non lasciano altra possibilità che essere – e sentirsi – ‘sante’ o ‘meretrici’.

Vergine col velo bianco, o Eva nuda e tentatrice: disprezzo e beatificazione, due facce della stessa medaglia, due lati della stessa pietra tonda, adatta alla lapidazione. Il primo dei segmenti narrativi, per l’appunto “L’immacolata” ha come protagonista una donna, una figlia, che affronta il suo senso di colpa al cospetto della madre, o Madonna, Chiesa come istituzione e Madre di tutti noi. Ad interpretarla, un uomo dall’aspetto tetro, una matrona partenopea abbandonata dalla figlia.

Tema principale è il peccato carnale, la spontaneità del suo manifestarsi, la difficoltà di perdonare una verginità mancata. I due ulteriori corti, inediti, mettono in scena altre peculiarità del modo in cui la Bibbia racconta la donna, immonda per natura, doppiamente immonda se, invece di un figlio maschio, partorisce una bambina, da lapidare e fare a pezzi per adulterio, anche solo presunto. Tante storie condensate in un’unica immagine dal grande impatto emotivo.

“Le clementi”

scritto e diretto da Maria Porzio a cura del gruppo teatrale “Hirondelle”

Venerdì 7 marzo 2025, ore 21:00

Sabato 8 marzo 2025, ore 19:00

Domenica 9 marzo 2025, ore 18:00

Contatti: [email protected], 347.8051793

YouTube: https://youtu.be/pMdFE_Q4BVE