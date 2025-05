Conclave 2025: oggi l’ingresso solenne dei Cardinali e il giuramento per eleggere il nuovo Papa (Video)

Tempo di lettura: ~2 min

Ingresso in Conclave: il 7 maggio alle 16.30 il giuramento solenne per l’elezione del nuovo Papa





CITTÀ DEL VATICANO – 7 MAGGIO 2025 – Oggi è un giorno carico di significato per la Chiesa cattolica e per il mondo intero. Alle ore 16.30, all’interno delle mura vaticane, avrà inizio ufficialmente il Conclave per l’elezione del nuovo Pontefice. Si tratta di uno dei momenti più solenni della tradizione ecclesiale, in cui fede, storia e spiritualità si intrecciano in un rito millenario.

Un rito carico di spiritualità e responsabilità

Secondo quanto stabilito dall’Ordo Rituum Conclavis, i Cardinali Elettori si ritroveranno alle ore 16.15 nella Cappella Paolina del Palazzo Apostolico Vaticano per iniziare la processione solenne. Vestiti con le vesti liturgiche tradizionali – rocchetto, mozzetta e croce pettorale con cordone rosso e oro per i Cardinali di rito latino, abito corale proprio per i Cardinali delle Chiese Orientali – avanzeranno verso la Cappella Sistina accompagnati dal canto delle Litanie dei Santi.

Giunti nella Sistina, sotto lo sguardo imponente del Giudizio Universale di Michelangelo, si darà inizio al rito con il canto del Veni Creator Spiritus. Seguirà il giuramento collettivo e individuale, durante il quale ciascun Cardinale prometterà solennemente di mantenere il segreto sul Conclave e di agire secondo coscienza, guidato dallo Spirito Santo e dal bene della Chiesa universale.

Il programma ufficiale del Conclave – 7 maggio 2025

Il cerimoniale previsto per oggi segue un ordine rigoroso. Ecco i momenti salienti:

Ore 16.00 Accesso alla Cappella Sistina per i seguenti partecipanti: Il Sostituto per gli Affari Generali della Segreteria di Stato Il Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali Il Reggente della Casa Pontificia I religiosi della Sagrestia Pontificia I sacerdoti per le confessioni Il Colonnello del Corpo della Guardia Svizzera Il personale con autorizzazione specifica (Celebrazioni Liturgiche, Guardia Svizzera, Sanità, Floreria, Comunicazione) Ore 16.15 Raduno dei Cardinali Elettori nella Cappella Paolina, Prima Loggia del Palazzo Apostolico Vaticano, con abito liturgico completo. Ore 16.30 Ingresso in Conclave: Processione verso la Cappella Sistina al canto delle Litanie dei Santi Canto del Veni Creator Spiritus Giuramento collettivo e individuale Pronuncia della formula Extra Omnes Meditazione riservata ai Cardinali da parte dell’ecclesiastico designato Chiusura delle porte e inizio della clausura del Conclave

Un momento seguito da milioni di fedeli

Il Conclave non è solo un evento interno alla vita della Chiesa: è un passaggio storico di portata globale. Per i milioni di cattolici nel mondo, l’elezione del nuovo Papa rappresenta una guida spirituale, morale e simbolica in un mondo in continua evoluzione.

Il clima che si respira oggi tra le mura vaticane è di raccoglimento, preghiera e attesa. Fino a quando, tra qualche giorno, la fumata bianca annuncerà con le parole “Habemus Papam” l’elezione del successore di Pietro.