Conclusa la raccolta fondi del Forum Associazioni e Movimenti cittadini a favore Ospedale Pugliese

Conclusa la raccolta fondi del Forum Associazioni e Movimenti cittadini a favore dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio

CATANZARO, 1 APR - Fra le varie lodevoli iniziative private che anche a Catanzaro stanno contribuendo a fornire un po’ di ristoro in tempi di emergenza sanitaria dovuta al coronavirus, si inserisce pure la raccolta fondi avviata dal Forum delle Associazioni e dei Movimenti Civici del capoluogo; iniziativa promossa da Emanuele Bertucci, esponente del sodalizio “Catanzaro al Centro”.



La raccolta fondi, iniziata qualche settimana fa e oggi conclusa, è stata aperta e voluta a favore dell’Ospedale Pugliese-Ciaccio, il presidio indicato come centro di riferimento regionale per il Covid-19.



A breve, sarà perciò possibile devolvere all’importante nosocomio mascherine, caschi per la ventilazione meccanica (NIV) e termometri ad infrarossi, secondo le esigenze e le richieste avanzate dagli operatori i quali, indefessamente ed eroicamente, stanno affrontando una situazione sanitaria davvero complicata, fra enormi difficoltà.



Pertanto, occorre ringraziare il buon cuore di quanti – ognuno in ordine alle proprie possibilità – ha voluto donare qualcosa per questa nobile causa che riguarda l’intera collettività regionale, in un momento davvero critico che chiama tutti i cittadini ad essere solidali, attenti, responsabili e uniti.