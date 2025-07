Conferenza stampa Cosenza Calcio: visione, rispetto e futuro con Lupo e Buscè

Tempo di lettura: ~3 min

Presentazione ufficiale del Cosenza Calcio: nuovo DS e allenatore pronti a ripartire

La società Cosenza Calcio ha tenuto a Lorica la conferenza stampa di presentazione del nuovo direttore sportivo Fabio Lupo e del tecnico Antonio Buscè. Un’occasione importante per gettare le basi della prossima stagione.





Apertura dell’evento e introduzione

La conferenza è iniziata con il saluto dell’organizzazione: un caloroso benvenuto rivolto ai giornalisti presenti, seguito da un ringraziamento per la partecipazione. È stata la prima volta che alcuni membri dello staff si sono presentati in pubblico, sottolineando l’importanza della lealtà, della trasparenza e della correttezza nella comunicazione societaria.

Intervento del dott. Luigi Micheli

Ha preso la parola Luigi Micheli, figura di esperienza e riferimento all’interno del club. Ha fatto da tramite tra la società e la stampa, anticipando i primi progetti del Cosenza e preparando il terreno per le parole del direttore sportivo.

Parole del direttore sportivo Fabio Lupo

Fabio Lupo si è detto entusiasta del nuovo incarico:

Ha ringraziato il presidente Guarascio per la fiducia concessagli, sottolineando l’importanza di lavorare in un club storico e prestigioso, nonostante il momento difficile. Ha sottolineato la volontà di affrontare la stagione con determinazione, rabbia positiva e voglia di fare le cose per bene, descrivendo la “faccia del lupo” come simbolo di carattere per il gruppo.

Visione strategica e piano societario

Secondo Lupo, il club non vuole smantellare la squadra, ma valorizzare i giocatori: ogni partenza dovrà essere frutto di accordo reciproco e garantire benefici al club. Ha assicurato che la società è in condizioni di sostenere l’attuale rosa. Al tempo stesso, ha confermato contatti con club di Serie A e B interessati ai talenti rossoblù, specificando però che ogni operazione sarà valutata con serietà e criterio.

Rottura con l’ambiente e rilancio del rapporto tifoseria‑società

Lupo ha riconosciuto la frattura con i tifosi dovuta alla recente retrocessione. Ha ribadito:

Il presidente è operativo e presente, non intenzionato a cedere. Un forte impegno a migliorare la comunicazione esterna. Il lavoro interno del club è solido, guidato da uno staff motivato e professionale. Si punta a ricostruire un’atmosfera positiva attraverso progetti a lungo termine e coinvolgimento diretto dei supporter.

La cultura del rispetto e l’autocritica

Uno dei punti fondamentali del discorso tecnico: il rispetto delle regole è il presupposto per creare un vero gruppo. Lupo ha insistito sull’importanza dell’autocritica personale, della disciplina in allenamento e spogliatoio, e di un atteggiamento professionale costante. Così si costruiscono valori di squadra e si gettano le basi per una rinascita.

Intenzioni della società: dove vuole arrivare il Cosenza

Obiettivo principaleDettagli chiave Rinforzo tecnico ed equilibrio Solo partenze concordate con adeguato compenso e reinvestimento mirato Coesione interna alla squadra Valore alla cultura del rispetto, disciplina e identità collettiva Dialogo e fiducia con i tifosi Ripristinare un rapporto comunicativo trasparente e coinvolgente Sostenibilità strutturale Creare stabilità societaria post‑retrocessione, lavorando su fondamenti e futuro





