Conferenza stampa di presentazione del progetto di educazione all’affettività e al rispetto

Catanzaro, 29 GEN. - Venerdì 2 febbraio, alle ore 17:30, presso il Centro Giovanile Diocesano in Roccelletta di Borgia (CZ), alla presenza dell’Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, S.E. Mons. Claudio Maniago, verrà presentato il progetto sull’educazione all’affettività e alla sessualità rivolto agli adolescenti dai 14 ai 20 anni, promosso dall’Arcidiocesi attraverso il Servizio per la Pastorale Giovanile.

In questa occasione sarà reso noto il logo, realizzato dall’artista catanzarese Massimo Sirelli, attraverso il quale si intende trasmettere un forte messaggio sui temi dell’affettività e del rispetto dell’altro.

L’artista durante la conferenza stampa di presentazione spiegherà l’opera da lui realizzata.

Questa è un’iniziativa con la quale si vuol provare a dare una risposta concreta ai fatti di cronaca, riportati nei mesi scorsi a livello nazionale e locale, che hanno coinvolto il mondo giovanile in una serie di vicende gravi e violente.

A tal proposito, il Servizio per la Pastorale giovanile di Catanzaro-Squillace, si sta facendo promotore di un processo di sensibilizzazione a partire dai valori che il Vangelo trasmette, inserendosi sempre di più nel tessuto sociale e giovanile del territorio, sempre più convinto che in questo processo avviato è fondamentale il coinvolgimento di tutti gli attori che operano sul nostro territorio a difesa e tutela dei più fragili e dei più vulnerabili, dalle forze dell’ordine della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri – che hanno confermato la loro presenza a questo evento –, alle varie associazioni e agenzie educative.

Non esiste altro uomo se non quello che sente la responsabilità di dover agire nel mondo e nella storia. Questo senso di responsabilità deve richiamare tutti a compiere un cammino comune che ha come obiettivo un altrettanto bene comune: la crescita e la difesa dei ragazzi e dei giovani.

Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile di Catanzaro-Squillace