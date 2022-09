Conferimento premio “O NOSTOS” 2021 a VC Antonino MODAFFARI

Nella giornata di ieri (19 luglio 2021) presso il distaccamento Vigili del Fuoco di Melito Porto Salvo si è svolta la Cerimonia di consegna del premio “O NOSTOS” 2021.

Il Premio è stato conferito al Vigile del Fuoco Coordinatore Antonino MODAFFARI il cui coraggio a permesso di salvare due vite umane. Il Vigile nel 2014 aveva portato a riva una ragazzina, di tre anni, in balie delle onde che stava annegando in mare mentre nell’agosto del 2017 assieme a personale di un parco acquatico, aveva liberato un giovane in fortissima difficoltà, che era rimasto intrappolato nelle griglie della piscina a onde . In entrambe le occasioni era fuori dal servizio e per rianimare i due soccorsi ha utilizzato delle tecniche TPSS apprese nei corsi di formazione interna.

Il Premio "O NOSTOS" è stato istituito nel 2007 della Associazione Ellenofona "Paleaghenea e viene conferito a coloro i quali si sono distinti nel campo sociale, politico, scientifico, artistico e letterario.

Il premio è stato consegnato dal presidente del Circolo culturale Paleaghene, Mario Maesano, con la seguente motivazione "Per il fondamentale contributo dato allo sviluppo civile, culturale, sociale ed economico della nostra Terra".

Presente alla manifestazione anche il Comandante dei Vigile del Fuoco, Ing. Carlo METELLI, che si è complimentato con Vigile Antonino MODAFFARI per il riconoscimento ricevuto, frutto di uno spiccato senso del dovere e di servizio nei confronti della cittadinanza.





Arch. Antonino COSTANTINO