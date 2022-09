Conflenti, sindaco e Gruppo Protezione civile predispongono misure per l'emergenza Coronavirus

CONFLENTI, 14 MAR -"Nel tardo pomeriggio di ieri si è tenuta una riunione, in video conferenza, tra l'Amministrazione e Volontari del Gruppo comunale di protezione civile per fare il punto sull’emergenza Covid-19 nel territorio di Conflenti. La modalità a distanza è stata decisa per rispettare le recenti direttive che impongono forti limitazioni nelle relazioni interpersonali". Così, una nota del sindaco di Conflenti, Serafino Paola.



"Dopo un ampio ed approfondito confronto - aggiunge il primo cittadino - è stato deciso di avviare una campagna di disinfettazione e sanificazione dell’abitato oltre che degli uffici comunali e delle scuole. In particolare, dopo consultazioni telefoniche con il Responsabile dell’UO volontariato della Protezione civile regionale, Domenico Costarella, con l'Ufficiale sanitario dott. Francesco Esposito, con esperti della sicurezza sui luoghi di lavoro e del settore sanificazione, sono state avviate le procedure affinché, previa definizione di un adeguato cronoprogramma, nel periodo più prossimo, si proceda alla disinfettazione di vie, piazze, panchine, aree attrezzate per bambini, in tutte le zone abitate del territorio comunale.



Gli Amministratori hanno informato i partecipanti alla riunione sulla decisione, già assunta, di porre in essere un intervento di sanificazione degli uffici comunali che, prima della ripresa delle attività didattiche, interesserà anche le strutture che ospitano le Scuole di Conflenti centro e San Mazzeo.



Il sindaco, in contatto con i responsabili dell’Unità Operativa autonoma Protezione civile della Regione Calabria, sta monitorando momento per momento l’evolversi dell'emergenza Covid-19, riservandosi di attivare – se necessario – il Centro operativo comunale (Coc), già da qualche giorno in stato di preallerta. Intanto prosegue l’attività informativa e di assistenza alle fasce più deboli della popolazione da parte dei Volontari del Gruppo di Protezione civile comunale. Eventuali nuove richieste di assistenza potranno essere inoltrate telefonicamente agli uffici del comune al numero 096864054 durante l’orario di apertura, o al numero 3884912658.



Delle attività di sanificazione sul territorio - conclude il sindaco Serafino Paola - sarà data tempestiva comunicazione a tutta la cittadinanza mediante avvisi pubblicati sulle pagine istituzionali web del Comune e diffusi anche con modalità sonora per le principali vie del paese attraverso l'utilizzo di altoparlanti."