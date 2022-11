Congresso Provinciale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco - Sez. Catanzaro. Giorno 26 novembre 2022 si è tenuto presso la sala convegno del Comando dei Vigili del Fuoco di Catanzaro il Congresso Provinciale dell'Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Sezione di Catanzaro.

In apertura il Presidente uscente, ing. Domenico Attisani, ha relazionato sulle attività svolte negli ultimi anni ringraziando tutti i soci per l'impegno profuso. Successivamente si è svolta l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che governerà l'associazione per i prossimi quattro anni e degli altri organi statutari, nonché dei delegati al Congresso Nazionale.

Il neo Consiglio Direttivo insediatosi ha proposto la nomina a socio benemerito e Presidente Onorario l'Ing. Attisani, in virtù del lodevole impegno dimostrato dalla costituzione della sezione di Catanzaro dell'associazione ad oggi.