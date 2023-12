Consigliere Regionale Antonello Talerico e il progresso della SS106

Tratti stradali individuati e finanziamenti in vista sotto la vigilanza della Regione

Ottime notizie per la SS106. È stato firmato così come previsto dalla Legge di Bilancio 2023, il Decreto Interministeriale che individua tra Sibari e Catanzaro i tratti di strada da finanziare. Così come proposto nelle scorse settimane dall'Ing. Simonini, Commissario per la realizzazione della nuova SS106, i Ministri competenti hanno individuato il tratto tra Sibari e il viadotto Coserie in Corigliano-Rossano al termine con Mandatoriccio ed il tratto tra Crotone e Simeri Crichi (CZ). Era un esito che stavamo attendendo e che consente adesso di mandare a bando anche gli altri tratti della SS106, oltre a quelli già mandati a bando tra Crotone (Loc. Passovecchio) e Cutro.

Si va avanti come da programma e secondo le tempistiche fissate dai dirigenti di Anas Calabria e Anas Nazionale, che ringraziamo per l'affidabilità e per il loro impegno quotidiano per la realizzazione della nuova SS106 a quattro corsie. Ovviamente anche per il tratto tra Mandatoriccio e Crotone è in corso la realizzazione del progetto della strada a quattro corsie.

Una volta ottenuto il progetto esecutivo anche di questo tratto si dovrà procedere a chiederne il relativo finanziamento dell'opera.

Sarà importante anche il ruolo della Regione per vigilare e facilitare il grande lavoro che è in corso.

Antonello Talerico Consigliere Regionale