Montuoro (FdI): “La Regione al fianco di Soverato per difendere turismo e concessioni

“Nell’incontro in Regione abbiamo affrontato insieme, con grande senso di responsabilità, la vicenda delle concessioni demaniali a Soverato, una problematica che desta non poche preoccupazioni, considerando che a breve quella che tutti conosciamo come la Perla dello Ionio sarà invasa da migliaia di turisti che, ogni anno, trascorrono a Soverato il periodo di ferie estive.



Ci sono diverse opzioni al vaglio dell’amministrazione comunale, alla quale stiamo cercando di dare supporto anche noi tramite le nostre strutture, che verranno valutate nelle prossime ore per cercare di trovare la soluzione migliore per salvaguardare la stagione balneare, gli investitori e il turismo in generale”.

È quanto afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, al termine del tavolo in Regione convocato, dietro sua sollecitazione, per affrontare la tematica relativa all'annullamento deciso dal Tar del rinnovo delle concessioni demaniali a Soverato.



Presenti all’incontro, insieme a Montuoro, l’assessore regionale al Turismo e all’ambiente, Giovanni Calabrese, gli uffici regionali, il sindaco di Soverato, Daniele Vacca e l’assessore al Demanio del Comune di Soverato, Giusy Altamura.

“Nell’individuare possibili vie d’uscita in questa fase – spiega Montuoro – siamo partiti da un atto molto importante, cioè la deliberazione di Giunta regionale n.258 del 28 maggio 2024 sulle concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali, secondo cui in Calabria non ci sarebbe scarsità di risorse del demanio marittimo, con conseguente inapplicabilità della direttiva Bolkestein da parte degli Enti locali, salvo che questi ultimi non rilevino l’esistenza di determinati criteri oggettivi.

L’incontro in Cittadella – continua Montuoro – è stato un momento di confronto e di sinergia tra i vari livelli istituzionali; ed è questa, senza ombra di dubbio, la strada migliore da percorrere per fare fronte alle criticità che interessano i territori.



Un grazie sentito - sottolinea Montuoro – lo rivolgo, chiaramente, all’assessore Calabrese che, ancora una volta, ha dimostrato grande sensibilità e apertura. La Regione - conclude Montuoro – sosterrà tutti i Comuni e gli operatori con l'obiettivo di garantire una stagione turistica regolare, perché il compito della vera politica è quello di scongiurare scenari che potrebbero costituire un ostacolo allo sviluppo di una comunità, specialmente se quest’ultima, per le sue bellezze naturali e per le tante attività che producono occupazione, rappresenta un vessillo per l’intera regione”.