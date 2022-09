Conte pronto alla sfida con Renzi, 'vediamo chi ha fiducia' il leader di Italia viva, 'più ci attaccano più cresciamo'

ROMA, 19 FEB - Sempre alta la tensione fra il premier e il leader di Italia viva. Deve essere Renzi a dire se vuole lo strappo o ad aprire a un chiarimento, è in sostanza il ragionamento di Giuseppe Conte, che insiste sul lavoro fatto "con tutti" e sottolinea la necessità di conquistare "la fiducia dei cittadini".



Se i renziani vogliono lo strappo devono essere loro a dirlo, se servirà anche con un voto di fiducia in Parlamento, osserva. Intanto Renzi assicura di non voler far cadere il governo, ma di volere farlo correre, smentisce voci di un appoggio esterno ma si prepara per un rilancio della legislatura: 'Più ci attaccano, più cresciamo', commenta dopo il passaggio a Iv di due parlamentari.