Conti Pubblici. Belcastro : “Dopo l’attivo di cassa, faremo chiarezza anche sul Bilancio

Conti Pubblici. Belcastro : “Dopo l’attivo di cassa, ormai certificato, faremo chiarezza anche sul Bilancio”

SAN GIOVANNI IN FIORE 19 DIC - L’ex sindaco, Giuseppe Belcastro e l’ex Giunta Municipale hanno convocato una conferenza stampa per lunedì prossimo, 21 dicembre 2020, alle ore 12 presso la Duchessa della Sila. L’appuntamento con la stampa, che sarà ripreso e trasmesso sui social dalla Elia Buglione production, si è reso necessario a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco,Rosario Succurro, nel corso dell’ultimo consiglio comunale ed inviate agli organi d’informazione, in riferimento alla situazione economica del Comune ed al Bilancio preventivo.

“Con responsabilità e con spirito propositivo riteniamo doveroso fare chiarezza sui conti pubblici – afferma Belcastro – Comprendiamo, infatti, che è possibile incorrere in errori essendo il sindaco Succurro in carica da ancora poco tempo, per cui non ha, probabilmente, avuto modo di prendere visione a 360° di tutta la documentazione necessaria a fare sintesi su argomenti così delicati e anche complessi, come può essere la finanza pubblica. D’altro canto era già successo che il sindaco Succurro incappasse in un errore quando, appena insediatasi, aveva dichiarato che aveva trovato le casse comunali vuote per poi riscontrare, a seguito della verifica di cassa da me doverosamente ed opportunamente richiesta,l’esatto contrario. E’ stata, infatti, certificata dallo stesso sindaco Succurro, dalla segretaria comunale, dal responsabile del settore finanziario dell’ente e dal presidente dell’organo di revisione la presenza in cassa di una somma pari a + 2milioni 608.227,56 euro. Senza polemica, dunque, e con la stessa responsabilità ora andremo a spiegare al sindaco Succurro ed a tutti i sangiovannesi, con la chiarezza che ci ha sempre contraddistinto, avvalorata da numeri e fatti documentati, qual è la reale situazione del bilancio”.

“Il nostro unico obiettivo – conclude Belcastro – è quello di chiarire i numeri di un bilancio, che evidentemente è stato male interpretato, ingenerando disorientamento nei cittadini che invece meritano chiarezza. Per quanto ci riguarda, infatti, la campagna elettorale è finita lo scorso mese di ottobre”.

San Giovanni in Fiore