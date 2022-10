Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua bene Comune”: il Comune di Marcellinara, i dettagli

Contratto Istituzionale di Sviluppo “Acqua bene Comune”: il Comune di Marcellinara ha presentato il progetto di rifacimento dell’intera rete idrica comunale

Il Comune di Marcellinara, che nel proprio Statuto, tra i pochi Enti, ha riconosciuto lo status dell’acqua come bene comune pubblico, ha aderito al Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS) “Acqua bene Comune”, promosso dall’Agenzia per la Coesione Territoriale, presentando un progetto per il rifacimento e l’efficientamento dell’intera rete idrica comunale.

Si tratta di un progetto di oltre due milioni e mezzo di euro, che prevede il rifacimento delle condotte ormai vetuste e datate, degli allacci idrici, la sostituzione dei contatori delle utenze e l’installazione di un sistema di telecontrollo, basato su misuratori di portata fissi.

Allo stato attuale, infatti, la struttura della rete acquedottistica, che risale agli anni ’70, risulta insufficiente a garantire portata e pressione adeguate alle richieste, con tubazioni ammalorate, causa di continue perdite. Le aree interessate risultano quelle servite dal serbatoio di Località “Garino”, che comprendono quasi tutte le utenze del centro storico e quelle di nuova espansione.

“La nostra attenzione – ha evidenziato il Sindaco Vittorio Scerbo – è concentrata sul completo rifacimento della rete idrica, per riuscire ad intercettare ogni risorsa messa a disposizione dagli enti sovracomunali. Infatti, abbiamo già ottenuto – ha proseguito il Sindaco Vittorio Scerbo - anche le risorse ministeriali per la progettazione definitiva ed esecutiva per l’efficientamento della rete idrica comunale, a dimostrazione di un impegno massimo nella soluzione di una problematica che grava sensibilmente sulla qualità del servizio erogato, che vogliamo migliorare e rendere sempre più efficiente. Dopo aver definitivamente risolto il problema dell’impianto di pubblica illuminazione che è stato riqualificato ed efficientato su tutto il territorio comunale, ora gli sforzi progettuali sono rivolti nella direzione di un uso sostenibile della risorsa idrica, sia in termini quantitativi che qualitativi”.

"Siamo certi – ha ribadito il Sindaco Vittorio Scerbo – che con quest’intervento, ormai indispensabile sulla rete idrica comunale, e agendo, in contradditorio con SORICAL, sull’effettiva funzionalità e costante regolarità dell’approvvigionamento idrico per il nostro territorio comunale, possiamo auspicare una efficace soluzione delle criticità del servizio, riscontrate negli ultimi anni".

"Ne abbiamo avuto già prova nei mesi scorsi – ha concluso il Sindaco Vittorio Scerbo- soprattutto nel periodo estivo, che ci ha permesso di garantire la continuità del servizio, grazie ad un monitoraggio e controllo continuo dell’erogazione idrica, intervenendo, con decisione, e segnalando i pesanti prelevamenti anche di altri Comuni che avvenivano sulla condotta adduttrice SORICAL, a danno dell’approvvigionamento dei serbatoi di Marcellinara".