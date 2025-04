Contro la retorica dell’amore perfetto: “E Staje Cu Mme”, il nuovo singolo di Gianni Negri

Un abbandono totale all’amore.

“E Staje Cu Mme”, il nuovo singolo di Gianni Negri (PaKo Music Records/Believe Digital), è la sintesi di ciò che, in fondo, non si può sintetizzare: la presenza dell’altro che diventa essenziale, il bisogno che non si dice, ma si riconosce.

Un saluto trattenuto sulla soglia, le mani che non si lasciano, anche quando tutto attorno è in frantumi.

Per la prima volta nella sua carriera, il cantautore e polistrumentista partenopeo scrive e interpreta un brano interamente in lingua napoletana, aprendo un nuovo capitolo della sua traiettoria artistica.

Una scelta che non è solo stilistica, ma identitaria: un ritorno alle radici, un gesto affettivo, un’affermazione di appartenenza, di fedeltà a ciò che resta, anche quando il tempo e il rumore provano a mettere a tacere ciò che conta davvero.

Con la produzione di Valerio De Rosa, “E Staje Cu Mme” non si limita a raccontare un sentimento, ma lo attraversa e lo assume per intero: nella gioia, nella fragilità, nell’urgenza di esserci nonostante tutto.

Una dedica intima a chi c’è, non per obbligo, ma per scelta.

Un suono essenziale, capace di sostenere il testo senza spegnerne il respiro, senza invaderlo, accompagnandolo con equilibrio e misura, lasciando spazio al senso.

«“E Staje Cu Mme” - spiega Gianni Negri - è una carezza che arriva dopo il rumore, dopo i giorni in cui si dubita perfino di sé. È il mio omaggio a chi c’è, a chi non si tira indietro anche quando sarebbe più semplice farlo.»

Nel panorama odierno, dove i dati ISTAT confermano un calo costante dei matrimoni e un aumento delle separazioni (+31,2%), “E Staje Cu Mme” si impone come una contro-narrazione: un invito a custodire l’intimità non come rifugio ma come scelta consapevole.

Una canzone che non celebra l’inizio dell’amore, ma la sua tenacia nel tempo, quando l’incanto iniziale lascia spazio alla realtà, e rimanere accanto a qualcuno diventa un atto di volontà e di cura.

Scegliersi, dichiararsi necessari a vicenda non è solo romanticismo: è un gesto che, oggi, può considerarsi quasi rivoluzionario.

In un tempo in cui i legami sembrano fragili, le relazioni sentimentali vengono spesso archiviate alla prima incrinatura, e molti brani raccontano l’amore come ossessione o salvezza, “E Staje Cu Mme” si muove su un piano più adulto: quello della presenza.

Non c’è l’idealizzazione dell’altro, ma la presa di coscienza che amare davvero significa accettarne i silenzi, la distanza, le differenze.

Questo brano suggerisce un’altra strada: un legame che si fortifica attraverso la fragilità, e trova senso proprio nel riconoscimento reciproco.

Perché il silenzio, ancor di più delle parole, diventa il luogo dove si misura la mancanza:

«Luntano a te nun sacc’ stà, pecchè o silenzio me fa chiagnere»

(«Lontano da te non so stare, perché il silenzio mi fa piangere»)

Ma “E Staje Cu Mme” non è una risposta nostalgica.

È un gesto presente, quotidiano.

Una canzone che non mitizza, ma riconosce.

E per questo arriva.

«Pecché tu si na parte e me, pecché pur’ io so’ parte e te»

(«Perché tu sei una parte di me, e anch’io sono parte di te»)

Dopo anni di pubblicazioni in italiano, Gianni Negri sceglie il napoletano per dire ciò che in italiano non suonerebbe allo stesso modo.

Una lingua che scava, che trattiene, che sa toccare senza invadere:

«Scrivere in napoletano è stato come tornare a casa – spiega l’artista -. Ogni parola ha un peso diverso, più viscerale. Alcune cose si possono dire solo così.»

Negli ultimi anni, la lingua napoletana ha conosciuto una nuova primavera, anche grazie a fenomeni mainstream che l’hanno riportata al centro dell’industria discografica nazionale.

Ma qui non si rincorre alcuna tendenza: “E Staje Cu Mme” è un ritorno necessario, non un calcolo.

Una storia che parla a chi sa che amare non significa trattenere, ma esserci senza clamore.

A chi ha imparato che il sentimento più sincero, genuino e profondo non sta e non si misura nelle promesse, ma nei gesti silenziosi che non chiedono, ma affermano.

A chi ha capito che l’amore vero non è quello che accade, ma quello che si costruisce.

Non si tratta di restare a ogni costo, ma di comprendere quando l’altro è parte di noi, anche nella difficoltà.

«E nun me lass’ maje sti mane, pure si fora ’o tiempo è scuro e fa paura»

(«E non lasciarmi mai le mani, anche se fuori il tempo è buio e fa paura»)

Un verso che non invoca, ma dichiara: anche nei giorni incerti, la vicinanza può essere una scelta, non una conseguenza.

«Pecché tu si na parte e me, pecché pur’ io so’ parte e te»

(«Perché tu sei una parte di me, e anch’io sono parte di te»)

Una frase che non serve spiegare.

In poche parole, la definizione più semplice e disarmante dell’amore maturo: non qualcosa che si possiede, ma qualcosa che ci compone.

Un riflesso condiviso.

Un’identità che si crea insieme, nella continuità di una presenza che non cerca definizioni.

Una fiducia che non cerca continue conferme.

Una vicinanza che, anche nel buio, diventa appiglio.

Un appiglio che non nasce dalla dipendenza, ma da quel tipo di amore che non ha bisogno di essere perfetto per essere vero.

Una quotidianità che si regge sulla scelta di continuare a esserci anche nei momenti opachi, nei giorni che non brillano.

Dopo aver duettato con Laura Pausini nella versione napoletana di “Durare” e una serie di pubblicazioni che ne hanno affinato il profilo autoriale, Gianni Negri si conferma come una delle voci che meglio stanno riscrivendo il cantautorato italiano contemporaneo, tra lingua, appartenenza e scrittura.

È questo, forse, il messaggio più autentico di “E Staje Cu Mme”: l’amore che diventa solido non perché è perfetto, ma perché è condiviso anche nei giorni storti, nei silenzi, nelle esitazioni.

Un brano che riporta l’attenzione su temi che riguardano la costruzione di un rapporto duraturo, fatto di presenza quotidiana, imperfezione condivisa, e dialogo silenzioso tra due anime che scelgono di riconoscersi ogni giorno.

Perché restare, nonostante il buio, nonostante le crepe, è un atto di bellezza e resistenza.

E in questo, la canzone ci suggerisce che l’intimità, oggi più che mai, è un atto rivoluzionario.