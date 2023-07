Convittiadi a Catanzaro: studenti da tutta Italia celebrano sport e cultura nel sud. Video

Centinaia di studenti a Catanzaro per le Convittiadi. oggi la cerimonia inaugurale con una sfilata nel centro della città

CATANZARO. - Centinaia di ragazzi in rappresentanza di 1.800 studenti dei convitti di tutta Italia hanno sfilato per il centro di Catanzaro in occasione della cerimonia di inaugurazione delle Convittiadi, giunte alla quindicesima edizione e che per la prima volta si svolgono in una regione del sud.



I ragazzi, in rappresentanza di 33 delegazioni, hanno sfilato su corso Mazzini portando colore e allegria in una giornata uggiosa e piovosa.

A causa del cattivo tempo è saltata la manifestazione prevista in piazza, con i ragazzi che si sono radunati nel teatro Politeama. Da domani e fino al 7 maggio si sfideranno in varie displicine sportive, dal calcio al basket, dal nuoto al tennis ma anche scacchi, teatro e musica.

Nel corso della manifestazione anche l'alzabandiera e l'accensione del braciere olimpico, con il "cambio della guardia" tra il convitto che ha organizzato lo scorso anno, il "Pagano" di Campobasso, e il "Galluppi" di Catanzaro guidato dalla dirigente scolastica Stefania Cinzia Scozzafava. Per fare conoscere la Calabria ai giovani atleti è stato poi proiettato un video di presentazione della regione.

In programma, in questi giorni, anche la visita in alcuni luoghi di interesse del centro storico. A guidarli, oltre alle guide professioniste, i soci di Italia nostra, di Cara Catanzaro e un "Giangurgolo" - la maschera carnevalesca catanzarese interpretata da Enzo Colacino - pronto a illustrare le sue origini ai tanti visitatori. (Ansa).

