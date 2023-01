Convocato e costituito da S.E. Mons. Claudio Maniago. il Consiglio Presbiterale Diocesano e il Collegio dei Consultori

Oggi, giovedì 26 gennaio, presso l’Episcopio di Catanzaro, l’Arcivescovo S.E. Mons. Claudio Maniago ha convocato per la prima volta il Consiglio Presbiterale, organismo che ha il compito di coadiuvare il Vescovo nel governo della Diocesi affinché venga promosso nel modo più efficace il bene pastorale della porzione di popolo di Dio a lui affidata (cf. can. 495).

Allo stesso tempo è stato costituito il Collegio dei Consultori, perché eserciti i compiti ad esso affidati (cf. can. 502) così come premesso dal Codice di Diritto Canonico.

«Esso ha il compito di coadiuvare il Vescovo nell'amministrazione dei beni della diocesi e delle persone giuridiche a lui soggette, con particolare attenzione alle finalità pastorali dei beni ecclesiastici» (art. 1 del vigente Statuto del Collegio dei Consultori).

Di seguito i nomi del Consiglio Presbiterale:

COGNETTI don Salvatore (Vicario Generale); ISABELLO mons. Francesco (Delegato per Presbiterio e Diaconato permanente); RAUTI don Ivan (Delegato per la Pastorale); LANZILLOTTA P. Francesco, OFM (Delegato per la Vita consacrata); GRECO don Pantaleone (Vicario CZ Centro); ROCCA don Gaetano (Vicario CZ Ovest); MARCHESE don Simone (Vicario CZ Nord); SCICCHITANO don Antonio(Vicario CZ Sud); DE GORI don Francescantonio (Vicario Squillace); GALATI don Orazio (Vicario Chiaravalle Centrale); RANIERI don Antonio(Vicario Gimigliano-Taverna); LARIZZA don Bruno (Vicario Serra San Bruno); ROTELLA don Fabio (Vicario Sersale); SCHIAVELLO don Vincenzo Bruno (Vicario Soverato); LAZZARO P. Enzo (Rappresentante eletto dei Presbiteri religiosi); PERRELLI mons. Andrea (Decano del Capitolo Cattedrale); TIRIOLO don Pasquale; SILVESTRE mons. Giuseppe; FIORENZA don Giuseppe.

Di seguito i nomi del Collegio dei Consultori:

COGNETTI don Salvatore; ISABELLO mons. Francesco; RAUTI don Ivan; GALATI don Orazio; TIRIOLO don Pasquale; FIORENZA don Giuseppe; RANIERI don Antonio.

Nel ringraziare i Sacerdoti per la loro collaborazione l’Arcivescovo li ha affidati alla custodia della Vergine Maria e dei Santi Patroni Agazio e Vitaliano.