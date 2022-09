Coop #AndraTuttoBene: espletate le procedure di sanificazione ‘Covid-19’ punto vendita di Catanzaro

CATANZARO, 24 MAR - Gentili Clienti, nella giornata odierna sono state espletate tutte le procedure relative alle attività di sanificazione e bonifica degli ambienti di lavoro (area vendita, spogliatoi, uffici, bagni, depositi e laboratori), volte a prevenire il rischio di contagio del Covid-19.

Tali attività sono state svolte da Anticimex SRL, azienda milanese specializzata nel settore e in possesso della certificazione SQS UNI EN 16636:2015, in ottemperanza alle normative stabilite dal Ministero della Salute.

Conseguentemente, comunichiamo che il punto vendita Coop di Via G. da Fiore (Catanzaro) riaprirà regolarmente al pubblico, a partire da domani, osservando il consueto orario dalle 08:00 alle 19:30. Per la salute dei clienti e di tutti i dipendenti della filiale, la società ha ritenuto necessario far porre in quarantena, oltre ai cinque già comunicati ieri, anche quei lavoratori che hanno avuto un contatto minimo e non ravvicinato con il collaboratore risultato positivo asintomatico al Covid-19. Infine, si ringraziano tutti i nostri collaboratori, sia del punto vendita che della direzione, per la disponibilità dimostrata in questi giorni e per l’impegno profuso nel ripristinare il più velocemente possibile il livello di servizio alla clientela.





COOP #ANDRATUTTOBENE