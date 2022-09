Coop Santelli ha revocato il disposto di chiusura "domenica e giorni festivi resteranno aperti"

Catanzaro lì 24 APR - Con ordinanza n. 36 del 24 aprile 2020, il presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli, ha “revocato il disposto di chiusura domenicale e nei giorni festivi delle attività commerciali consentite”. Pertanto si comunica che i punti vendita Coop e IperCoop della Calabria resteranno aperti già nella giornata di domani, festività del 25 aprile, e anche domenica 26 aprile con le modalità e il rispetto delle misure nazionali e regionali messe in atto per il contenimento del rischio della diffusione del virus Covid-19.

#ANDRATUTTOBENE