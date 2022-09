Chievo Verona-Catanzaro 7-8, ai rigori i giallorossi espugnano il "Bentegodi" (con highlights)

VERONA 30 SETTEMBRE – Sarà il Catanzaro ad affrontare il terzo turno della coppa Italia maggiore. I giallorossi al termine di una prova coraggiosa hanno espugnato il “Bentegodi” di Verona in casa di un Chievo superato al termine di una lunga serie di rigori, dopo che, al termine dei 90’ e dei supplementari, il risultato era terminato sul pari (1-1).

Sin da subito si è lottato in ogni zona del campo e in avvio un errore di Martinelli per poco non costa caro al Catanzaro e costringe Fazio ad un recupero importante su De Luca. Casoli al 7’ con una conclusione dalla distanza che rimbalza poco davanti Seculin che si rifugia in corner. Al 26’ prima conclusione del Chievo con Morsay che costringe Branduani alla presa a terra. Al 35’ Casoli arriva al diagonale col sinistro che costringe Seculin a distendersi alla sua sinistra respingendo. Al 40’ la rete dei padroni di casa con De Luca che riceve la palla giusta da Palmiero in un corridoio in mezzo alla difesa giallorossa e in scivolata brucia Branduani, incolpevole nell’occasione.

Nella ripresa, il Chievo controlla mentre il Catanzaro cerca di verticalizzare, la rete del pareggio arriva al quarto d’ora con Martinelli che brucia tutti, di testa, su corner proveniente dalla sinistra. Al 17’ l’inserimento di testa di Grubac, appena entrato, non è fortunato e il colpo di testa termina di pochissimo alto. Mister Aglietti inserisce i titolari e il Chievo inizia a giocare più alto col Catanzaro che ha pochi cambi a disposizione e inizia ad accusare la stanchezza, rimanendo anche in dieci per il secondo giallo che rimedia Riggio pur senza soffrire più di tanto.

Ai supplementari il Chievo, forte anche della superiorità numerica, cerca costantemente la profondità. Al 9’ della prima frazione su contropiede Grubaz non è fortunato, mentre lei secondi 15’ mentre il Catanzaro centellina le energie i padroni di casa ci provano, recriminando per un sospetto su De Luca in area giallorossa e cogliendo la base del palo con Palmiero con Branduani immobile e, dopo un colpo di testa di Grubac che termina di poco alto ed un’incursione di Curiale, si va ai rigori che premiano il Catanzaro grazie all’errore di Illanes che calcia alto il suo rigore al termine di una serie interminabile che premia una prestazione coraggiosa.

Carlo Talarico

Il tabellino:

CHIEVO VERONA-CATANZARO 7-8 (dcr) (1-1 dts)

MARCATORI: 40’ pt De Luca (V), 15’ st Martinelli (C).

SEQUENZA RIGORI: Carlini (C) gol, Palmiero (V) parato, Curiale (C) gol, De Luca (V) gol, Bayeye (C) parato, Morsay (V) gol, Martinelli (C) gol, Grubac (V) gol, Pinna (C) gol, Mogos (V) gol, Garufo (C) gol, Rigione (V) gol, Casoli (C) gol, Zuelli (V) gol, Verna (C) gol, Illanes (V) fuori.

CHIEVO VERONA (4-4-2): Seculin; Pavlev (29’ st Mogos), Leverbe (24’ st Rigione), Illanes, Cotali; Morsay, Palmieri, Obi (15’ st Zuelli), Garritano (29’ st Pucciarelli); De Luca, Fabbro (15’ st Grubac). A disp.: Confente, Ivan, Renzetti, Rondinella, Tuzzo, Metlika, Munaretti. All.: Aglietti.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Fazio, Martinelli, Riggio; Garufo, Verna, Risolo (9’ sts Bayeye); Pinna; Corapi (9’ st Carlini); Casoli, Curiale. A disp.: Mittica, Iannì, Mirarchi, Cristiano, Pipicella, Iseppon. All.: Calabro.

ARBITRO: Francesco Meraviglia di Pistoia.

Guardalinee: Filippo Bercigli e Alessio Berti.

IV ufficiale di gara: Marco Monaldi.

ESPULSO: 33’ st Riggio (C) per somma di ammonizioni, 10’ sts Mirarchi (C) preparatore dei portieri dalla panchina, 12’ sts Cotali per somma di ammonizioni.

AMMONITI: Fabbro (V), Casoli (C).

NOTE: Spettatori 1000. Angoli: 11-4 per il Chievo. Recupero: pt 0’, st 4’, 0’ pts, 1’ sts.

