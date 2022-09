Coppa Italia Flag “Open”: Kick off il 21 marzo

Ancora tanto flag football nelle prossime settimane, con la Coppa Italia in formula “Open” che vedrà domenica 21 marzo 12 squadre ai nastri di partenza. Ecco il programma.

Mese di marzo interamente dedicato al flag football, con un altro torneo senior dopo il bellissimo Final Bowl di Seconda Divisione appena disputato.



Domenica, 21 marzo, prenderà infatti il via la Coppa Italia, evento in formula “Open” (ovvero con squadre maschili e miste) che precederà di una settimana il kick off dei Campionati Junior.



Se a ciò aggiungiamo i raduni ed evaluation camp delle Squadre Nazionali, ben comprendiamo quanto la Federazione intenda “spingere” questo settore in una stagione piuttosto inconsueta per il flag, abituati come siamo a veder scendere in campo questi atleti in piena estate.

Dodici le squadre ai nastri di partenza, suddivise in 2 gironi ‘territoriali’:

Girone Nord.

65ers Arona

Minotaurs Torino

Hedgehogs Boschetto

Refoli Trieste

Warriors Bologna (Taz30)

Thunders Trento

Titans Forli

Girone Sud

Red Tigers Ortona

Hunters Roma

Black Hunters Roma

Bufali Latina

Delfini Taranto

La formula prevede che ogni team giochi 8 partite all’interno del proprio girone, con le squadre del Girone Sud che giocheranno due volte contro ogni team e quelle del Girone Nord che affronteranno una volta le avversarie dirette per poi, nell’ultimo Bowl, giocare altre 2 partite con un criterio “ad orologio” (cioè giocando contro il team immediatamente avanti e quello immediatamente dietro in classifica).

Al termine della fase a gironi, tutte le 12 squadre saranno raggruppate in un unico ranking e le prime 6 accederanno alle finali, previste per domenica 6 giugno con sede ancora da definire.

La fase a gironi si sviluppa in 3 Bowl con le seguenti date e location:

Girone Nord

21 marzo - (2 sedi) Torino e Marina di Ravenna

18 aprile - Marina di Ravenna

9 maggio - Trento

Girone Sud

21 Marzo - Latina

18 aprile - Roma

9 Maggio - Taranto