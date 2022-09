Coppa Italia, Oggi quarti di finale Milan-Torino. (Video)

Coppa Italia, Oggi quarti di finale Milan-Torino. Inter: arriva Eriksen, Lautaro a rischio per il derby

MILANO, 28 GEN - Stasera la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan E Torino, in campo al Meazza alle 20:45. Inter: oggi la firma di Eriksen; attesa anche la decisione del giudice sportivo su Lautaro, che rischia di saltare il derby dopo l'espulsione Contro il Cagliari. Serie B: Perugia-Livorno 1-0 nel posticipo di ieri sera.

Il Milan arriva, almeno, in semifinale dal 2010 ad oggi: i rossoneri hanno raggiunto la semifinale 5 volte nelle ultime 9 edizioni, comprese le ultime due disputate. Il Toro, invece, è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui è arrivato ai quarti (nel 2018 e nel 2009).

Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche

Il Milan arriva, almeno, in semifinale dal 2010 ad oggi: i rossoneri hanno raggiunto la semifinale 5 volte nelle ultime 9 edizioni, comprese le ultime due disputate. Il Toro, invece, è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui è arrivato ai quarti (nel 2018 e nel 2009).

Le probabili formazioni

Milan (4-4-2): Begovic; A.Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernández; Samu Castillejo, Krunic, Bennacer, Çalhanoglu; Piatek, Rebic. All. Stefano Pioli

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meïté, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti. All. Walter Mazzarri

Arbitro: Fabrizio Pasqua, sezione di Tivoli

Statistiche opta

Sono 22 i precedenti tra Milan e Torino in Coppa Italia, con un bilancio in favore dei granata: 9 successi per il Toro contro le 6 vittorie dei rossoneri oltre a 7 pareggi. Cinque dei sei successi del Milan sono arrivati in gare interne.

Le due squadre si sono incrociate ben tre volte ai quarti di finale di Coppa: due volte è andata in semifinale il Torino (nel 1943 e nel 1969), mentre il Milan ha ottenuto il passaggio del turno nel 1992.

Il Milan arriva, almeno, in semifinale dal 2010 ad oggi: i rossoneri hanno raggiunto la semifinale 5 volte nelle ultime 9 edizioni, comprese le ultime due disputate. Il Toro, invece, è stato eliminato nelle ultime due occasioni in cui è arrivato ai quarti (nel 2018 e nel 2009).

Giocherà Ibrahimovic? L'attaccante svedese ha segnato in tre delle ultime quattro sfide giocate contro il Torino (in Serie A), tutte quando vestiva la maglia dell'Inter.

Dall'altra parte, ci si attende un Andrea Belotti carico. Contro il Milan ha segnato 6 gol da quando veste la maglia granata: solo contro Sampdoria e Sassuolo ha realizzato più reti (7). Notiiza segnalata da (Eurosport)