Serie B Serie B, Perugia-Benevento 1-2. Coppa Italia, Prefettura rinvia Juve-Milan per coronavirus

Coppa Italia, Prefettura rinvia Juve-Milan per coronavirus 'rischio concreto di contagi'. Serie B, Perugia-Benevento 1-2

PERUGIA, 4 FEB - Colpo di scena targato coronavirus in Coppa Italia. Il prefetto di Torino ha disposto il rinvio di Juventus-Milan, semifinale di ritorno, in programma domani sera a Torino. Lo apprende l'ANSA. La semifinale di Coppa Italia Juventus-Milan rinviata a data da destinarsi è la decisione presa in una riunione svoltasi nella Prefettura torinese e finita in serata. La partita era in programma domani sera all'Allianz Stadium, inizialmente a porte aperte, con l'esclusione dei tifosi di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e province di Savona e Pesaro-Urbino

ieri in campo la 27ma giornata di Serie B, col Benevento che ha vinto a Perugia per 2-1 e il Frosinone fermato sul 2-2 a Livorno. La Coppa d'Inghilterra: Liverpool eliminato agli ottavi dal Chelsea

Dopo oltre 450 minuti il Perugia torna al gol con Federico Melchiorri nel recupero della partita col Benevento. Non arrivano però i punti e restano i tanti errori – clamorosi – sia in fase offensiva che difensiva. Il Curi è ancora una volta terra di conquista. E il pubblico protesta.

Cosmi però ci crede: «Rialziamoci con la Salernitana»

«Avevamo di fronte una grande squadra e infatti la differenza l’hanno fatta i gesti tecnici. L’attacco alla porta rimane il nostro problema. Nel secondo tempo avevo chiesto alla squadra di rimanere attaccata al punteggio, poi il 2-0 ha determinato l’esito della partita. Sono deluso, ma se avessimo giocato così a Pisa avremmo ottenuto di più. Ora testa alla Salernitana, dove servirà assolutamente fare punti».

«Il gol? Ho visto mani, ma assolvo l’arbitro»

«Ho parlato con Ghersini, è un episodio difficile anche per un arbitro. Non c’è fuorigioco, ma secondo me ha toccato con la mano. Però non è certo colpa sua se non ha visto». Arrabbiato più che altro per il recupero non giocato: «Non ha senso dare sei minuti e poi giocarne 4».

Cosmi sul Coronavirus: «Ho altri virus da debellare…»

«Per quello che ci riguarda – aveva detto poco prima il tecnico alla Rai – noi la stiamo vivendo in modo normale però sembra che ci siano due campionati: uno di B in cui si gioca e un altro di A in cui non si gioca o si gioca a porte chiuse. Lo dico per sdrammatizzare: il mio obiettivo è debellare ben altri virus».

Perugia-Benevento: il tabellino

PERUGIA: Vicario, Sgarbi, Mazzocchi, Falcinelli, Iemmello (20′ st Melchiorri), Konate (25′ st Nicolussi Caviglia), Greco, Falzerano, Falasco (39′ st Buonaiuto), Di Chiara, Rajkovic. A disp.: Fulignati, Albertoni, Rosi, Nzita, Carraro, Dragomir, Benzar, Kouan, Capone. All. Cosmi

BENEVENTO: Montipò, Letizia, Caldirola, Kragl (16′ st Insigne), Coda (27′ st Moncini), Viola, Improta, Hetemaj (30′ st Tuia), Schiattarella, Barba. A disp.: Manfredini, Gori, Rilla, Del Pinto, Maggio, Pastina, Basit, Di Serio, Sau. All. Inzaghi

ARBITRO: Davide Ghersini della sezione di Genova (Rossi – Cangiano)

AMMONITI: Greco e Letizia.

RETI: 42′ pt Caldirola, 33′ st Insigne, 46′ st Melchiorri

NOTE: 1.289 paganti per un totale di 6.699 spettatori.

Perugia-Benevento in diretta Rai

Secondo Tempo

Nel secondo tempo Inzaghi dopo un quarto d’ora toglie Kragl e mette Insigne, per sfruttare il contropiede e le cose vanno proprio come immaginava lui perché proprio in contropiede arriva il gol di Insigne. Nel finale il gol di Melchiorri, che rompe un incantesimo ma purtroppo non porta punti.

Primo Tempo

Nel primo tempo la partita è intensa, con poche occasioni ma tante emozioni. La sblocca Caldirola al 43esimo, inserendosi su un calcio di punizione dalla trequarti. Il tocco è di fianco ma la palla sfiora anche la mano.

Ammonito Greco per fallo su Kragl.

Si gioca sotto una pioggia intensa

Perugia-Benevento, formazioni ufficiali

Perugia (3-5-2) – Vicario; Sgarbi, Rajkovic, Falasco; Mazzocchi, Falzerano, Konate, Greco, Di Chiara; Falcinelli, Iemmello.

Allenatore: Cosmi.

Benevento (3-5-2) – Montipò; Barba, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola, Kragl; Coda, Improta.

Allenatore: Inzaghi.

Coronavirus: si ferma tutto per un mese?

Quando Perugia e Benevento erano già in campo, è arrivata una notizia incredibile, legata all’emergenza coronavirus: il governo sta valutando di «evitare per 30 giorni manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l’affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro». L’ipotesi più clamorosa sarebbe il blocco totale, quella più ragionevole la disputa di partita a porte chiuse.

Ritorna Falzerano

Cosmi si è preso una notte in più per rifletterci, sciogliendo le riserve nella mattinata di martedì, a meno di 12 ore dal fischio d’inizio della partita col Benevento, in programma alle 21 al Curi. E la notte di Cascia ha portato consiglio: c’è anche Marcello Falzerano, con cui evidentemente c’è stato un chiarimento nella sede del ritiro, dopo che il centrocampista era rimasto fuori per due turni, evidentemente – in assenza di infortuni – per motivi disciplinari.

Le scelte degli allenatori

Oltre a Falzerano, Cosmi ripropone anche Benzar e Konate. Inzaghi recupera Barba, ancora out Tello e Vokic.

Perugia-Benevento, i convocati di Cosmi

Albertoni, Fulignati, Vicario; Benzar, Di Chiara, Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi. Carraro, Dragomir, Falzerano, Greco, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Perugia-Benevento, i convocati di Inzaghi

Montipò, Manfredini, Gori; Letizia, Rillo, Tuia, Volta, Caldirola, Barba, Maggio, Pastina; Del Pinto, Hetemaj, Schiattarella, Viola, Basit, Kragl, R. Insigne, Improta; Coda, Sau, Moncini, Di Serio.

Perugia-Benevento, i precedenti

Sono sette i precedenti giocati in Umbria con i sanniti: tre vittorie Perugia, due pareggi e due vittorie Benevento. Il primo precedente della storia tra le due formazioni risale al 31 agosto del 2008; il campionato era quello di Lega Pro prima Divisione Girone B e la partita terminò 2-1 per i Grifo grazie ai gol di Adriano Mezavilla e Alessio Campagnacci. A sbloccare la partita fu il Benevento con il gol di Giuseppe Statella.

In Lega Pro

Il secondo precedente fu quello del 25 Aprile 2010. Nel girone A del campionato di Lega Pro Prima Divisione, la gara terminò 1-2 per gli ospiti; a segno Salvatore Accursi per il Perugia e Emanuele D’Anna e Felice Evacuo per il Benevento. Il 3 settembre 2012 ancora una vittoria Grifo per 2-1; a sbloccare fu Julien Rantier nella ripresa ma al’80’ arrivò il pareggio del Benevento con Cristian Altinier. Sullo scadere del tempo regolamentare il Grifo passò in vantaggio con Daniel Ciofani.

In serie B

Nel 2014 il primo pareggio tra le due formazioni per 0-0, mentre il 17 marzo del 2017 il risultato fu 3-1 per i biancorossi con i gol di Nicastro, Di Carmine e Acampora. Per il Benevento Ceravolo siglò la rete del momentaneo 1-1. Il 30 maggio 2017 siamo nella semifinale di ritorno dei Playoff di Serie B e il risultato terminò 1-1 (dopo lo 1-0 dell’andata) con il conseguente passaggio del turno degli ospiti. Ultimo precedente è quello del 6 Aprile 2019 con il risultato di 2-4.