Cordoglio on. Wanda Ferro per scomparsa Guido Rhodio

CATANZARO - 7 SET 2023 - Profondo cordoglio per la scomparsa di Guido Rhodio è espressa dall’on. Wanda Ferro, sottosegretario all’Interno. “La Calabria - spiega Wanda Ferro - perde uno dei grandi protagonisti della sua storia politica - fu presidente della Giunta regionale, dopo essere stato amministratore provinciale e regionale -, rappresentante di quella cultura cattolica indirizzata al dialogo, alla ricerca del bene comune, al servizio nei confronti della comunità. Valori che lo hanno spinto, dopo tante esperienze politiche ed istituzionali anche in consessi europei, a dedicare il proprio impegno al suo paese natale, Squillace, eletto sindaco per due mandati.

Un uomo di grande spessore culturale - fondatore dell’Istituto di studi su Cassiodoro - che ho sempre ammirato le sue qualità umane, le sue capacità politiche, il suo sconfinato amore per il territorio, che lo ha portato ad essere un riferimento per gli amministratori del comprensorio. Anche io, da presidente della Provincia, ho avuto il privilegio di confrontarmi con un sindaco di grande esperienza e competenza, che ha sempre dimostrato capacità propositiva e disponibilità alla collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini. Rivolgo la mia più affettuosa vicinanza ai suoi familiari”.