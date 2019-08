Corea Nord conferma nuovo test missilistico. Dopo notizie diffuse da media americani

SEUL, 3 AGOSTO - La Corea del Nord ha confermato di avere compiuto ieri, venerdì, un nuovo test missilistico, il terzo in una sola settimana. L'agenzia ufficiale Kcna ha detto che il leader Kim Jong Un in persona ha assistito al test di un nuovo lanciatore multiplo che potrebbe prendere di mira bersagli in Corea del Sud e le basi americane in quel Paese. Ieri media americani avevano riferito, citando fonti dell'amministrazione, che la Corea del Nord aveva lanciato due missili a corto raggio, finiti in mare.