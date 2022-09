Coronavirus: aggiornamento in Italia, casi positivi, morti e guariti ecco Il bollettino ufficiale

ROMA, 20 MARZO - In Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 41.035 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (sono 5.322 in più rispetto a ieri per una crescita del 14,9%) . Di queste, sono decedute 3.4o5 (+427, +14,3%. L’Italia supera così la Cina per numero di decessi) e 4.440 sono guarite (+415, +10,3%). Attualmente i soggetti positivi sono 33.190 (il conto sale a 41.035 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Covid-19, le raccomandazioni dell’ISS per le persone in isolamento domiciliare e per chi le assiste

L’Istituto Superiore di Sanità ha realizzato un poster che fornisce semplici ed utili indicazioni pratiche da seguire per le persone che si trovano in isolamento domiciliare e per coloro che le assistono.

I consigli spaziano dalle misure di igiene sanitaria da osservare, alla raccolta e gestione dei rifiuti, all’uso di dispositivi di protezione individuale (guanti, mascherine), alla gestione e lavaggio della biancheria della casa, alla pulizia di superfici contaminate, alle precauzioni da seguire in caso di allattamento

Totale positivi e attuali per Regione

Lombardia: 19.884 (attuali: 13.938)

Emilia Romagna: 5.214 (attuali: 4.506)

Veneto: 3.484 (attuali: 3.169)

Piemonte: 2.932 (attuali: 2.754)

Marche: 1.737 (attuali: 1.622)

Toscana: 1.482 (attuali: 1.422)

Liguria: 1.059 (attuali: 883)

Lazio: 823 (attuali: 741)

Campania: 652 (attuali: 605)

Friuli Venezia Giulia : 599 (attuali: 522)

P.A. Trento: 523 (attuali: 491)

Puglia: 478 (attuali: 449)

P.A. Bolzano: 436 (attuali: 421)

Abruzzo: 385 (attuali: 366)

Sicilia: 340 (attuali: 321)

Umbria: 334 (attuali: 328)

Valle d'Aosta: 215 (attuali: 209)

Sardegna: 206 (attuali: 204)

Calabria: 169 (attuali: 164)

Molise: 46 (attuali: 38)

Basilicata: 37 (attuali: 37)

Totale positivi per Provincia

Bergamo (Lombardia): 4.645

Brescia (Lombardia): 4.247

Milano (Lombardia): 3.278

Cremona (Lombardia): 2.286

Lodi (Lombardia): 1.528

Piacenza (Emilia Romagna): 1.428

Torino (Piemonte): 1.042

Pavia (Lombardia): 1.011

Pesaro e Urbino (Marche): 983

Padova (Veneto): 924

Bologna (Emilia Romagna): 465

