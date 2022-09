Coronavirus. L'Avvocato Express è Smart working. #IoRestoaCasa

ROMA, 12 MAR - La Piattaforma Avvocato Express in questi giorni sta contribuendo a fornire un servizio di consulenza legale on line, in alcune fasce orarie gratuite, ai cittadini che, causa le disposizioni governative atte a contrastare il Covid-19, non possono recarsi negli Studi degli Avvocati. Abbiamo contattato, via Skype, il suo fondatore l'Avv. Luigi Ciambrone e gli abbiamo rivolto alcune domande:

D. Avv. Ciambrone ci può dire qualcosa in più sulla iniziativa di Avvocato Express di questi giorni e di cui si sta discutendo molto sul web e sui mezzi d'informazione?

R. La nostra piattaforma, composta da circa 25.000 Avvocati, ha deciso di dedicare una fascia oraria gratuita a quei cittadini che hanno bisogno di un parere legale e, causa l'emergenza Covid-19, non possono recarsi negli Studi degli Avvocati. Abbiamo così inteso dare un nostro contributo in un momento in cui deve prevalere la logica della solidarietà su quella del mero profitto;

D. In quale fascia oraria i cittadini potranno usufruire del servizio legale gratuito on line e come devono fare?

R. Basta collegarsi alla piattaforma www.avvocatoexpress.it e avviare la chat asincrona. La fascia oraria gratuita è dalle 16:00' alle 18:00' ogni giorno.

D. Cosa significa chat asincrona?

R. In pratica gli utenti non devono cliccare sulla modalità di pagamento ma devono prenotarsi inviando una mail a info@avvocatoexpress.it. Si attiverà così la chat asincrona e saranno contattati dall'Avvocato on line tramite mail. Potranno porre i loro quesiti e riceveranno parere certificato sempre on line. La consulenza riguarderà solo il parere e non l'assistenza scritta che è un altro servizio della nostra Piattaforma.

D. Il servizio è già attivo?

R. Si, lo è da alcuni giorni e abbiamo ricevuto migliaia di richieste.

D. Riuscite a rispondere a tutti?

R. Assolutamente sì perché abbiamo quasi 25.000 Avvocati iscritti e quasi la totalità di loro ha aderito all'iniziativa;

D. Per quanto tempo durerà questa vostra lodevole iniziativa?

R. Durerà per tutto il periodo in cui l'emergenza sanitaria ci costringerà a ridurre i nostri spostamenti;

D. Insomma un modo per contribuire a #iorestoacasa?

R. Assolutamente sì, gli Avvocati intendono contribuire nel loro piccolo ad alleviare le difficoltà dei cittadini che, a vario titolo, entrano in contatto con il mondo giustizia;

D. Lo smart working, lavoro agile, anche per gli avvocati?

R. Certamente si è noi di Avvocato Express sin dal 2016 siamo attivi on line e mai avremmo pensato di aver anticipato il futuro. Oggi si va, ancor di più a causa di queste emergenze, verso il lavoro on line e da casa;

D. Una ultima domanda, qual è la situazione della sospensione feriale dei termini giudiziari?

R. Il d.l. n. 11/2020 prevede più processo telematico, ispirandosi evidentemente al favor per le forme di lavoro a distanza. L’altra faccia del decreto è meno udienze, meno servizi, meno accessi fisici e udienze on line. Bisogna garantire, sempre, il buon funzionamento del processo.

D. Avvocato Ciambrone, credo di interpretare il Comune sentire, nel ringraziare lei e gli avvocati della Piattaforma Avvocato Express per questo servizio gratuito reso ai cittadini.

R. In questo momento dobbiamo aiutarci gli uni con gli altri e l'Avvocatura non poteva non dare il suo contributo. Noi ci siamo e ognuno deve dare ciò che può. Insieme ed uniti avanti tutta e ce la faremo. Noi di Avvocato Express abbiamo lanciato l'iniziativa #avvocatiexpressvengonodate