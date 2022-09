Coronavirus. Azzolina, presto veicolo normativo su esame maturità (Video)

Azzolina, presto veicolo normativo su esame maturità. E anche su esami di terza media

ROMA, 29 MAR - "Ragazzi, so che attendete risposte sull'esame di stato, ho letto tutte le vostre richieste. Abbiamo bisogno di un veicolo normativo: presto questo veicolo lo avremo e potremo dare risposte sull'esame di Stato e l'esame di terza media". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Fb.

Azzolina, domanda mobilità presto più semplice Si potrà utilizzare la "funzione delega"



Sulle domande di mobilità "abbiamo ascoltato i sindacati". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Fb. Inizialmente, ha spiegato, le domande erano fissate dal 6 marzo all'11 aprile. "I sindacati ci hanno chiesto di spostare più avanti la data e abbiamo spostato al 28 di marzo l'inizio delle domande per i docenti. Più avanti non si può spostare, non ci sono poi i tempi.



Mi auguro la domanda di mobilità diventi più semplice da compilare nei prossimi anni. Per semplificare quest'anno abbiamo pensato a più opzioni: una guida su come si compila la domanda; poi abbiamo creato un help desk e abbiamo permesso di utilizzare la funzione delega: chi farà la domanda potrà delegare qualcuno a farla, un amico, un docente, un sindacalista di fiducia. E'un sistema semplice che permette di fare la domanda di mobilità on line senza essere costretti a uscire da casa.



Il sistema va modernizzato. Non permettere la mobilità sarebbe come dire non si va in pensione: Sono operazioni che vanno fatte necessariamente", ha chiarito Azzolina. Nei primi due giorni, il Ministero ha ricevuto 1238 domande di mobilità che sono andate a buon fine, lo scorso anno erano 1107: "significa che il sistema sta funzionando, senza malfunzionamenti".

Azzolina, non tolti soldi a sanità per la scuola

Non abbiamo tolto soldi alla sanità per darli all'istruzione: le decisioni vengono prese dall'interno governo, dei 25 miliardi buona parte sono stati messi alla sanità. Invitiamo tutti a stare a casa affinchè tutti gli sforzi non possano essere vani". Lo ha detto la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina in una diretta Fb sul suo profilo