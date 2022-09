Coronavirus. Calabria: Apre salone di parrucchiere nonostante divieti, multato. Alla vista dei Cc ha tentato dileguarsi lasciando cliente

STEFANACONI (VV), 21 APR - Apre il salone da parrucchiere e, sorpreso dai carabinieri, si dilegua lasciando uno dei due clienti presenti nel locale con i capelli in fase di taglio. È quanto accaduto stamani a Stefanaconi. Nel corso di un servizio di perlustrazione del territorio finalizzato al rispetto delle norme anti-contagio, i carabinieri della Stazione di Sant'Onofrio hanno sanzionato il parrucchiere ed i due clienti.



La violazione delle norme sono costate ai tre protagonisti di questa vicenda una multa di 400 euro. Il parrucchiere per aver aperto al pubblico un'attività commerciale non autorizzata e per la quale potrebbero essere adottati ulteriori provvedimenti di chiusura provvisoria quale pena accessoria. I due clienti sono stati invece sanzionati per essere usciti dal proprio domicilio senza comprovati motivi o valide giustificazioni.