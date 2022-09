Coronavirus: caso CDV19 di Reggio Calabria, legato a Facoltà Agraria 'Si è presentato spontaneamente

Coronavirus CDV19: caso Reggio Calabria; legato a Facoltà Agraria, 'Si è presentato spontaneamente” al punto di prima accoglienza'

REGGIO CALABRIA, 5 MAR - È un docente della Facoltà di Agraria il professionista presentatosi spontaneamente al 'Triage' degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria, colto dal sospetto di essere infetto da coronavirus.



Le sue condizioni sono buone. Secondo ambienti ospedalieri, "la persona ha avuto un grandissimo intuito portandosi immediatamente al punto di prima accoglienza della Protezione civile approntato nel piazzale interno dell'ospedale, proprio accanto al 'Triage', dove è stato immediatamente trattato con i protocolli del caso, e successivamente, dopo i primi controlli, spostato al reparto Malattie Infettive". "È plausibile che possa avere avuto contatti con un caso precedente, un suo collega ricoverato all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania", si apprende.

In aggiornamento



