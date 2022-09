Coronavirus: caso a Villapiana, paziente dimessa "Villa Torano". Avviso del Comune: non ha sintomi, completerà quarantena a casa

VILLAPIANA (CS), 18 APR - Primo caso di contagio da Covid - 19 a Villapiana. Si tratta di una paziente dimessa lo scorso 5 aprile dalla Rsa "Villa Torano" di Torano Castello, la struttura socio assistenziale dove si sono registrati diversi casi positivi e che ha portato la Regione a decretare il territorio comunale "zona rossa". La notizia del caso positivo a Villapiana è stata divulgata attraverso un "Messaggio urgente ai cittadini" postato sulla pagina ufficiale del Comune dell'alto Jonio cosentino.



"Abbiamo appena avuto - è detto nel testo - gli esiti dei tamponi. La paziente è risultata positiva al tampone effettuato mercoledì 15 aprile. Un familiare, dipendente comunale - è detto ancora - non ha contratto il virus poiché il tampone ha dato esito negativo. La paziente risultata positiva, poiché non ha particolari disturbi, continuerà l'isolamento nel proprio domicilio a Villapiana, monitorata costantemente dai medici. Il congiunto e tutta la sua famiglia, pur vivendo in abitazioni diverse - è scritto nel post - termineranno la quarantena, disposta dal sindaco, nella loro abitazione".