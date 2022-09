Coronavirus: Coldiretti, bonus Inps per 650 mila agricoltori. Il 62% delle aziende ha registrato una riduzione delle attività

CATANZARO, 01 APR - Sono oltre 650 mila gli agricoltori e i collaboratori familiari che possono beneficiare dell'indennità dei 600 euro per il mese di marzo prevista dal decreto 'Cura Italia'.



E' quanto emerge da un'analisi della Coldiretti in riferimento al via libera alla presentazione online delle domande all'Istituito di previdenza per gli aiuti per la crisi provocata dal coronavirus. Si tratta di una platea composta per la stragrande maggioranza da 412 mila coltivatori diretti e 200 mila collaboratori familiari ma sono compresi anche coloni, mezzadri e Imprenditori agricoli professionali (Iap) impegnati nel settore.



Nonostante le difficoltà l'agricoltura italiana ha continuato a produrre per garantire le forniture alimentari alla popolazione. Secondo l'ultima indagine Coldiretti/Ixe' circa sei aziende agricole su dieci (62%) hanno registrato una riduzione delle attività per l'emergenza coronavirus.