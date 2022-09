Covid-19, Catanzaro. Cronoprogramma aggiornato. Da Stanotte al via disinfezione antimicrobica

CATANZARO 13 MAR - Partirà stanottee proseguirà per tutta la settimana, fino al 20 marzo, l’interventostraordinario di disinfezione antibatterica in tutta la città disposto dalsindaco Sergio Abramo per contrastare l'emergenza Coronavirus. L’operazione, programmata a tutela dell’igiene pubblica edella salute dei cittadini, interesserà, attraverso uno specifico cronopogramma, le vie, piazze e giardini pubblici di tutti i quartieri. I lavori sono statipredisposti dal settore igiene ambientale e saranno effettuati dalla Sieco conl’ausilio di mezzo dotato di impianto di nebulizzazione a lunga gittata epompe nebulizzatrici a spalla per le vie non facilmente raggiungibili. Al fine di evitare ogni tipo di rischio, si ricordano ai cittadini le seguentiraccomandazioni:

- Tenerele finestre chiuse;

- Teneregli animali domestici nelle proprie abitazioni;

- Non sostare in ambienti aperti durante e dopoil trattamento per almeno 2 ore;

- Evitaredi stendere biancheria;

- Coprireadeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandonecomunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive altrattamento.

IL CRONOPROGRAMMA PER MACROAREE

Venerdi / Sabato 14 marzo dalle 00:00 alle 6:00

· S. Elia

· Visconte

· Piterà

· Pontegrande

· Bambinello Gesù

· Pontepiccolo

Sabato / Domenica 15 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Da V.le Pio X fino a Bellavista

· Centro storico

· Sala

· Santa Maria

Domenica / Lunedì 16 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Siano

· Janò

· Cava

· S. Janni

Lunedì / Martedì 17 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Signorello

· Campagnella

· Santa Domenica

· S. Cono

· Alli

Martedì / Mercoledì 18 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· C.da Guglia

· Barone

· Bellino

· Via A. Izzi De Falenta

· Lido (da Giovino a Corace)

Mercoledì / Giovedì 19 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Fortuna

· Corvo

· Aranceto

· Viale Isonzo

· Pistoia

· Conti Falluc

· Lucrezia della Valle

· Germaneto

Giovedì / Venerdì 20 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Rione De Filippis

· Cavita

· S. Antonio

· Mater Domini

· Gagliano

· Lenza

· Buda

SCARICA E STAMPA (L'Ordinanza disinfezione antimicrobica delle strade del territorio comunale Ordinanza ufficiale 12-03-20 20)