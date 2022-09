Coronavirus: a Cutro 290 ordinanze quarantena, a Petilia 150 ma non contagiate. #IoRestoaCasa

Coronavirus: a Cutro 290 ordinanze quarantena, a Petilia 150. Si tratta di persone tornate da zone del nord ma non contagiate

CROTONE, 13 MAR - Sono 290, il numero più alto in provincia di Crotone, le persone tornate da luoghi del Nord Italia e poste in quarantena a Cutro con ordinanza del sindaco Salvatore Di Vuono in ottemperanza al decreto del presidente della Regione, Jole Santelli per il contrasto alla diffusione del coronavirus. A seguire c'è Petilia Policastro dove il sindaco Amedeo Nicolazzi ha disposto analogo provvedimento per 150 persone.



A Crotone, il commissario prefettizio, Tiziana Costantino, ha emanato 36 ordinanze; dieci i nuclei familiari ad Isola Capo Rizzuto, quattro persone a Torre Melissa, 20 a Mesoraca, 42 a Belvedere Spinello, 15 a Roccabernarda, 12 a Cotronei e 19 a Cirò Marina. Si tratta, è bene precisarlo, di persone provenienti dal Nord Italia che non sono contagiate. La misura è esclusivamente precauzionale. Il periodo di quarantena finirà il 25 marzo.

In aggiornamento