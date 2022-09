Coronavirus: Dap, in distribuzione 100mila mascherine 8mila a Catanzaro #IoRestoaCasa

Coronavirus: Dap, in distribuzione 100mila mascherine ecco il dettaglio. Altre arriveranno da Protezione civile

CATANZARO, 11 MAR - Le circa 100mila mascherine che arriveranno negli istituti penitenziari sono in fase di smistamento ai Provveditorati e saranno così distribuite: 5.800 al Provveditorato di Bari, 7.000 a Bologna, 3.500 a Cagliari, 4.000 a Catanzaro, 8.000 a Firenze, 10.800 a Milano, 10.000 a Napoli, 6.200 a Padova, 9.500 a Palermo, 14.500 a Roma e 10.200 a Torino.



Lo fa sapere con una nota il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Settecento saranno inoltre destinate alla Direzione Generale della Formazione per le scuole sul territorio e 7.000 al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità (950 al Centro Giustizia Minorile di Bari, 300 a Cagliari, 650 a Palermo, 1.400 a Roma, 2.000 a Torino e 1.700 a Treviso). La Protezione Civile ha inserito anche le carceri fra i destinatari del milione di mascherine che sono in distribuzione sull'intero territorio nazionale