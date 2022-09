Coronavirus: dimessa ragazza Reggio Calabria, sta bene "escluso patologia"

Coronavirus: dimessa paziente Reggio Calabria, sta bene. Aveva trascorso periodo in Cina, esami hanno escluso patologia

REGGIO CALABRIA, 4 FEB - É stata dimessa la donna di 36 anni di Taurianova che era stata ricoverata nei giorni scorsi nel reparto di Malattie infettive del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria per sospetto coronavirus. Ne dà notizia un comunicato della Direzione generale del nosocomio reggino.



I timori che la donna potesse avere contratto la malattia derivavano dal fatto che la 36enne, che accusava febbre, aveva soggiornato di recente in Cina. L'esame dei prelievi effettuati sulla donna eseguito nell'ospedale Spallanzani di Roma ha dato esito negativo.



"Le condizioni cliniche della donna, che ha trascorso un periodo di isolamento respiratorio precauzionale - si afferma nel comunicato dell'ospedale di Reggio Calabria - sono progressivamente migliorate, sino a permetterne il rientro a casa".