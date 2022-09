Coronavirus: gara solidarietà diocesi, raccolta fondi Caritas. Strutture per Protezione Civile, medici e persone quarantena

ROMA, 21 MAR - La Presidenza della Cei, "pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche in cui anche tante Diocesi versano, incoraggia ad abbracciare con convinzione scelte solidali, che possano contribuire a rispondere all'emergenza Covid-19".



Di fatto, spiega una nota, molte Diocesi italiane - a partire dalle più provate dall'emergenza - già hanno aperto le porte: Bergamo ha messo a disposizione di medici e infermieri 50 camere singole del Seminario, altre 10 le ha offerte Lodi e così Roma e Taranto; Cremona ha reso disponibili 25 posti per operatori sanitari che dopo il lavoro non possono rientrare in famiglia per non mettere a rischio i familiari; Crema ospiterà 35 medici cinesi che verranno a supporto dell'ospedale cittadino e di quello da campo che verrà costruito nei prossimi giorni in uno spazio della diocesi. Altre diocesi - Brescia, Roma, Tricarico, San Marco Argentano-Scalea, Reggio Calabria, Cassano allo Jonio, Siracusa... - hanno offerto le proprie strutture per l'accoglienza di persone in quarantena o si accollano il pagamento alberghiero di pazienti che possono uscire dall'ospedale (Bergamo), liberando posti. Altre - Milano, Rimini, Lanusei... - hanno messo a disposizione strutture per la Protezione Civile.



Altre stanno dando ospitalità a persone senza fissa dimora: Pavia, Lodi, Gorizia, Belluno-Feltre, Piacenza, Parma, San Marco Argentano-Scalea, Bari-Bitonto, Nardò-Gallipoli, Cerignola-Ascoli Satriano... Un'attenzione particolare alcune Diocesi la stanno rivolgendo al mondo del carcere e alle condizioni di quanti escono a fine pena e si trovano senza alternative. Si tratta di una mappa della carità ampia e in continuo aggiornamento, sottolinea la Cei, per sostenere la quale Caritas Italiana lancia una campagna di raccolta fondi, della durata di un mese.



"È il tempo della responsabilità e insieme possiamo dare un segno concreto di speranza e conforto; le Chiese locali, in questo modo, potranno continuare a non far mancare il dinamismo forte della carità", afferma don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana, che lancia la campagna "Emergenza coronavirus: la concretezza della carità". Per contribuire alla raccolta fondi di Caritas Italiana (via Aurelia 796 − 00165 Roma) si può utilizzare il conto corrente postale n. 347013, o effettuare una donazione on-line tramite il sito www.caritas.it, o un bonifico bancario (con la causale "Emergenza Coronavirus").