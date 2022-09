Coronavirus, il Sindaco Abramo dispone intervento disinfezione . Ecco il programna ufficiale

CATANZAR 11 MAR - Un intervento straordinario di disinfezione antimicrobica di una settimana su tutto il territorio del Comune di Catanzaro per contrastare l'emergenza coronavirus.

E’ quanto ha disposto il sindaco Abramo al fine di salvaguardare l’igiene e la salute pubblica attraverso un cronopogramma che partirà nella notte tra venerdì e sabato 14 marzo e terminerà venerdì 20 marzo interessando vie, piazze, giardini pubblici di tutti i quartieri.

Ad effettuare gli interventi, predisposti dal settore igiene ambientale, saranno gli uomini della Sieco con l’ausilio di un mezzo dotato di impianto di nebulizzazione a lunga gittata e pompe nebulizzatrici a spalla per le vie non facilmente raggiungibili.

Per scongiurare ogni tipologia di rischi legati all’operazione, i cittadini dovranno seguire le seguenti raccomandazioni:

- Tenere le finestre chiuse;

- Tenere gli animali domestici nelle proprie abitazioni;

- Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento per almeno 2 ore;

- Evitare di stendere biancheria;

- Coprire adeguatamente derrate alimentari e piantagioni ortofrutticole, evitandone comunque il consumo senza il dovuto lavaggio nelle 48 ore successive al trattamento.

Gli interventi verranno effettuati secondo il seguente calendario:

Venerdi / Sabato 14 marzo dalle 00:00 alle 6:00

· S. Elia

· Visconte

· Piterà

· Pontegrande

· Bambinello Gesù

· Pontepiccolo

Sabato / Domenica 15 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Da V.le Pio X fino a Bellavista

· Centro storico

· Sala

· Santa Maria

Domenica / Lunedì 16 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Siano

· Janò

· Cava

· S. Janni

Lunedì / Martedì 17 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Signorello

· Campagnella

· Santa Domenica

· S. Cono

· Alli

Martedì / Mercoledì 18 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· C.da Guglia

· Barone

· Bellino

· Via A. Izzi De Falenta

· Lido (da Giovino a Corace)

Mercoledì / Giovedì 19 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Fortuna

· Corvo

· Aranceto

· Conti Falluc

· Lucrezia della Valle

· Germaneto

Giovedì / Venerdì 20 marzo (dalle 00:00 alle 06:00)

· Rione De Filippis

· Mater Domini

· Gagliano

· Lenza

· Buda