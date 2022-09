Coronavirus. il Sindaco Abramo ha attivato il Coc per assistenza alla popolazione

CATANZARO, 8 MAR - Il sindaco Sergio Abramo, recepita l’ordinanza già emessa dal Presidente della Regione Calabria, in qualità di Autorità locale di Protezione Civile, ha attivato il COC - Centro Operativo Comunale con funzioni “assistenza alla popolazione” e “volontariato”. Il primo cittadino ha presieduto a Palazzo de Nobili una riunione organizzativa al fine di coordinare, nell’ambito del presidio costante portato avanti di concerto con l’Asp di Catanzaro, tutti gli interventi utili a garantire la necessaria assistenza alle categorie fragili, anche tramite l’ausilio del Gruppo comunale di Protezione Civile, e predisporre le eventuali misure a supporto dei cittadini sottoposti a quarantena o isolamento domiciliare.

Inoltre, il sindaco ha dato mandato alla Polizia locale di avviare, dalla giornata di domani, un’attività di controllo e di monitoraggio su tutto il territorio cittadino al fine di verificare il rispetto delle disposizioni indicate nell’ultimo decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri a salvaguardia della salute pubblica.

Concolino: da domani uffici politiche sociali aperti al pubblico solo per motivi urgenti

A seguito delle disposizioni nazionali emanate per contrastare l’emergenza Coronavirus, l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, informa che da domani, lunedì 9 marzo e per l'intera settimana, gli uffici del settore in via Fontana Vecchia resteranno aperti al pubblico solo per motivi urgenti ed indifferibili. “Il provvedimento si rende necessario – evidenzia Concolino – a fini precauzionali e per salvaguardare la salute sia degli utenti che del personale in servizio. Invito, pertanto, chi dovesse averne bisogno a contattare gli uffici esclusivamente tramite i numeri telefonici 0961-881541 (segreteria), 881514 (amministrativi) e 881520-881507 (assistenti sociali) e gli indirizzi di posta elettronica reperibili sul portale www.comune.catanzaro.it”.