Coronavirus, Premier Conte, la fase 2 uguale per tutti "piano entro sabato

Conte promette: il piano entro sabato. "Mascherine fino al vaccino". E stoppa le Regioni: niente divisioni tra nord e sud

ROMA 22 APR - Si riparte tutti insieme. Dal quattro maggio. Sempre che nelle aree a più alto tasso di contagi la curva continui a scendere. Questo, almeno, è ciò che intende fare il presidente del Consiglio che però se la deve ancora vedere sia con la task force di Colao che oggi presenterà la sua relazione, sia con le regioni, con cui si confronterà nelle prossime ore. Per non parlare dei dubbi del comitato tecnico-scientifico che teme, con la fine del lockdown, il riacutizzarsi dell’epidemia. In un quadro, peraltro, che registra un cambio nel Pd: l’appoggio finora quasi ‘fideistico’ è diventato critico.

Ciò non toglie che già di buon mattino su Facebook Conte, sgombra il campo da una ridda di voci, scatenando l’ira dell’opposizione: non è vero che, passato il 3 maggio, si aprirà tutto, "sarebbe irresponsabile"; falso che si asseconderanno le richieve che premono per riaprire subito o che i governatori andranno per conto loro. "Non permetterò mai che si creino divisioni tra Nord, Sud e Centro e Isole".

Ci saranno regole "omogenee" per tutti, scandisce qualche ora dopo in Parlamento. Ma è vero, ammette, che si dovrà tener conto anche nell’ambito di un decreto con valenza nazionale "delle peculiarità territoriste di alcune categorie produttiali", perché il sistema di mobilità della Basilicata non è uguale a quello della Lombardia e così la capacità degli ospedali di reggere all’urto del virus. Per questo, nel piano di ripartenza – insieme ad un primo parziale allentamento delle misure – prevede che tutti dovranno indossare le mascherine e tenere il distanziamento "finché non ci sarà una cura o un vaccino". Fine del lockdown ma con l’occhio sempre rivolto alla curva dei contagi. (Quotidiano net)